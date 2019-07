Cetatea, marea vedetă a Zilelor Ineului 2019

Ineu. De vineri până duminică. Trei zile sunt invitaţi ineuanii să petreacă de Zilele Ineului 2019 de către Primăria de aici. Concerte, vernisaje, lansări de carte, filme, toate vor pune stăpânire pe oraş în weekendul ce va veni. Şi totul va avea legătură cu Cetatea Ineului, căci mai toate evenimentele sunt gândite a avea loc în incinta acesteia, între 12 și 15 iulie. Primăria încearcă astfel să atragă şi mai mult atenţia auspra edificiului, care va fi reabilitată în curând, pe bani europeni, proiectul fiind deja câştigat, iar contractul pentru finanţare semnat.

Dar haideţi că vedem cum vor petrece ineuanii în acest week-end.

Programul zilei de vineri, cel mai stufos dintre toate, îi are ca parteneri-organizatori pe Asociaţia Underground Festival. Debutul zilelor orașului va avea loc vineri, 12 iulie, de la ora 12.00, când în curtea Cetăţii Ineului va avea loc vernisajul expoziţiei de artă plastică a graficianului ineuan Hedea Andrei, intitulată ”Alchimie și Experiment”, cu participarea poetului arădean Mircea Pascariu.

Între orele 13,00-15,00, în sala din Curtea Cetăţii, e „Anul Cărţii la Ineu”, adică vor avea loc prezentări de carte, întâlnire cu scriitori și discuţii pe tema: „Vrei să fii scriitor? Îţi spunem noi ce te aşteaptă!”. Un eveniment la care participă Lucia Cuciureanu (Arad), George Lână (Timişoara), Mircea Pascariu (Arad), momentele muzicale fiind asigurate de Monica Cojocaru. Prof. Dr. Răzvan Meszar își va prezenta cele trei volume intitulate „Ineu – Reforma agrară din anul 1921; Reforma Agrară din anul 1921, plasa Ineu; O istorie a agriculturii în Județul Arad 1918 – 1941.”

De la ora 15,00 și până la ora 19,00, tot în sala din Curtea Cetăţii, va fi FlashFestival de filme de scurt- şi lungmetraj, ediţia a II-a, cu cineaşti arădeni. Vor fi prezentate două filme de kinema ikon: Vânătoare de păsări de Emanuel Teț (1980) și How to be yourself de Thea Lazar (2017), dar și O vacanță la mare (Holiday at the Seaside) și Átalakítás folyamatban (Work în progress), filme scurte de Cristina Groșan, cu participarea autoarei. Nici cel mai recent documentar arădean, „Casa cu lacăt” – documentar despre corupția din învățământ și nu numai, de Diana Gavra (participant la TIFF 2019), cu participarea Dianei Gavra şi a prof.univ. Mihai Maci, nu va lipsi de la acest minifestival de la Ineu. Tot aici ineuanii vor putea vedea pelicula Pomori – documentar de Török Zsolt, eveniment care se va bucura de participarea alpinistului arădean. Prezentatorul evenimentului va fi nimeni altul decât cunoscutul publicist Lajos Notaros.

Și programul artistic al primei zile de sărbătoare de la Ineu nu se încheie aici. De la ora 16.00, în curtea Cetăţii Ineului va avea loc Spectacolul pentru copii – „Cufărul magic”, realizat de Sorin şi Nuţi Dorobanţu, iar de la ora 19.00, tot acolo, va fi susținut un concert simfonic.

Seara aduce în cetate teatru, folk și discotecă. De la ora 20,30, în curtea Cetăţii Ineului, va fi prezentat spectacolul de teatru comedia dell’ arte: „Extraordinarele aventuri ale Căpitanului Spaventa” (Căpitanul Spaventa cucereşte o cetate pentru a cuceri inima iubitei), Teatrul Skepsis, Alba Iulia, în timp ce de la ora 22,00, folkul, Daniel Julean şi soprana Maria Nicoleta Brola vor pune stăpânire pe cetate. De la ora 23,30, tinerii au liber la distracție la „Discoteka Cetăţii” cu Special Quest DJ.

Porgram de week-end

Sâmbătă și duminică sunt zile pline de muzică. Sâmbătă 13 Iulie, show-ul începe la ora 20:00 cu Alina Eremia și continuă cu F. Charm (Bogdan Florin Vlasceanu) MIRA(Maria Mirabela Cismaru) etc, iar duminică de la ora 18:00, vin pe scenă Ramona și Petrică Vița din Timiș, Marius Ciprian Pop din Cluj, soții Arba – Maria și Gabriel din Maramureș Bogdan Toma din Hunedoara, alături de alți invitați.