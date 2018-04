Channing Tatum şi Jenna Dewan, unul dintre cele mai în vogă cupluri de la Hollywood, divorţează după nouă ani de căsnicie

Cei doi actori au publicat pe conturile lor de pe reţeaua de socializare Instagram acelaşi comunicat, în care au mai scris că decizia lor a fost luată fără să fi fost bazată „pe secrete sau evenimente obscene”.

Channing şi Jenna, ambii în vârstă de 37 de ani, s-au căsătorit în anul 2009, după ce s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru lungmetrajul „Step Up”, în 2006.

În iunie 2013, ei au devenit părinţii unei fetiţe, care a primit numele de Everly.

Actorul american Channing Tatum a fost desemnat de revista People cel mai sexy bărbat în viaţă pe 2012.

Channing Tatum este actor, dansator şi fost model american. În tinereţe el a lucrat ca stripper într-un club de noapte, înainte de a deveni model şi apoi actor profesionist. S-a remarcat în filme cu succes de casă precum „Dansul dragostei/ Step Up” (2006), „G.I. Joe: Ascensiunea Cobrei/ G.I. Joe: The Rise of Cobra” (2009), „Dragul meu John/ Dear John” (2010), „Jurământul/ The Vow” (2012), „21 Jump Street – O adresă de pomină” (2012) şi „Mike meseriaşu’/ Magic Mike” (2012), un film inspirat din activitatea lui de stripper. Recent, a jucat în peliculele „Logan Lucky” (2017) şi „Kingsman: The Golden Circle” (2017).

Actriţă, fost model, Jenna Dewan a participat ca dansatoare în turneele unor mari nume ale industriei muzicale, precum Janet Jackson şi Ricky Martin. De asemenea, a apărut în videoclipurile unor artişti ca Justin Timberlake, Mandy Moore şi Missy Elliott. Totodată, a jucat în seriale TV precum „Quintuplets”, „The Young and the Restless” şi „Joey”.

SURSA: Mediafax