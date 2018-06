Cheltuieli reduse la întreținere pentru români, o inițiativă a senatorului PNL Ioan Cristina

Ioan Cristina explică necesitatea introducerii acestor modificări:

„Inflația, ratele, prețurile care explodează la alimentele care constituie coșul zilnic, toate acestea împovărează cheltuielile lunare ale românilor. Tocmai de aceea, am considerat că reducerea cheltuielilor la întreținere pentru familiile românilor este o inițiativă binevenită, mai cu seamă că aceste cheltuieli, în lunile de iarnă, ating valori exorbitante. Multe familii acumulează datorii la întreținere tocmai pentru că aceste sume reprezintă o bună pondere din venitul total de care dispun, făcându-le astfel greu de achitat. Includerea minorilor care au sub 7 ani în rândul persoanelor pentru care se plătesc cheltuieli la întreținere nu se justifică întrucât consumul realizat de acestea se reflectă în contoarele de apă. În plus, în condițiile în care animalele mici de companie sunt exceptate ori incluse parțial în plata cheltuielilor pe consumuri individuale, consider exagerată contorizarea cheltuielilor copiilor. De asemenea, în funcție de decizia asociațiilor de locatari, măsura poate fi extinsă și pentru minorii cu vârsta de sub 14 ani, întrucât inițiativa propusă include în cadrul legal această posibilitate”.

O altă modificare binevenită adusă legii privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari prevede simplificarea procedurală în cazul solicitărilor de reamenajare a apartamentelor. Astfel, senatorul Ioan Cristina propune eliminarea autorizației de modificare a construcției în cazul zidurilor dintre apartamentele sau spațiile alăturate, care nu fac parte din structura de rezistență a clădirii.

„Se va elimina astfel un act care are strict importanță declarativă, cu impact financiar pentru solicitant, care poate fi cu ușurință înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere a persoanei care își reamenajează locuința, avizată de asociația de proprietari și transmisă autorității publice locale”, a explicat senatorul arădean, Ioan Cristina.