Cheşa vrea autobuze electrice în Arad

Drept urmare, grupul de consilieri municipali PSD-ALDE a prezentat un proiect prin care, în mai multe etape, se doreşte achiziţionarea a 18 autobuze electrice pentru Arad. „Este o chestiune pe care am semnalat-o constant în presă, şi anume disconfortul arădenilor cauzat de uzura morală şi fizică a mijloacelor de transport în comun. În aceste condiţii, se impunea elaborarea şi votarea unui proiect pe termen scurt şi mediu pentru soluţionarea problemei de fond şi o investiţie corespunzătoare. Luând în considerare şi faptul că în mod frecvent intervin costuri de operare ridicate şi consumuri apreciabile de carburanţi, am optat pentru soluţia introducerii în circulaţie şi achiziţia a 18 autobuze electrice pentru asigurarea transportului de călători în municipiul Arad. Valoarea investiţiei se ridică la aproape 9 milioane de euro, durata de punere în practică a proiectului, derulat în etape, fiind de patru ani. Sigur că aici venim cu nuanţe, iar interesul PSD Arad, care în mod cert coincide cu al cetăţenilor, este ca acest termen să se reducă şi să putem realiza investiţia într-un termen cât mai restrâns. Am convingerea că autobuzele electrice vor corepunde ca nivel de consum şi modernitate exigenţelor şi nevoilor arădenilor”, a declarat consilierul municipal PSD Ilie Cheşa.