Chiriașii nimănui, pe Milea

Clădirea de pe Vasile Milea, numărul 19, care, în urma unor procese, a ajuns în proprietatea Episcopiei Romano-Catolice Oradea, a fost vândută deja. Se pare că afacerea era încheiată înainte ca autorităţile care puteau să îşi exercite dreptul de preemţiune să renunţe la acea clădire. Am scris deja despre faptul că nici Ministerul Culturii şi nici Consiliul Judeţean Arad nu au dorit să achiziţioneze imobilul evaluat la 600.000 de euro. La numai câteva zile de la momentul în care CJA a anunţat că nu doreşte imobilul, acesta a fost deja vândut. Nu ştim cui, nu ştim cu câţi bani, dar ştim că Episcopia Romano-Catolică a abandonat total chiriaşii din clădirea respectivă, chiriaşi care locuiesc acolo de zeci de ani şi care, atenţie!, au contracte de închiriere valabile până în luna noiembrie a acestui an. Acest articol de presă a plecat de la sesizările venite din partea unor arădeni care locuiesc în imobilul de pe Milea, numărul 19. „Acest imobil cu demisol, parter înalt, și două etaje se află într-o înaintată stare de degradare. Ușile batante, roletele, ferestrele, lemnăria podului, grinzile, țiglele datează de la construcția casei, la fel ca și conductele de apă rece din plumb, înlocuite parțial de către chiriași cu conductă din țeavă zincată. O fisură din pod până în pivniță pe diagonala curții interioare datează de la cutremurul din martie 1977. În articolul dumneavoastră nu se ridică problema locatarilor existenți care plătesc chirie bisericii, și nici a investițiilor făcute de aceștia pe parcurs: introducerea gazului metan, în care conducta principală de pe Bulevardul Vasile Milea de la Palatul Cenad la numărul 19, precum și conductele interioare imobilului și contoarele de gaz, au rămas proprietatea locatarilor, fiind plătite de aceștia. Ce se va alege de locatarii chiriași existenți, câți au mai rămas? Unde vor merge? De asemenea, nu se pune nici problema celor patru apartamente proprietate personală existente”, ne-a spus unul dintre cei 28 de locatari de pe Milea, 19.

Biserica, ignoranţă totală

Deoarece problemele ridicate de chiriaşi erau unele de interes şi foarte bine punctate, am încercat să luăm legătura cu Episcopia Romano-Catolică pentru a afla soarta oamenilor care trăiesc acolo. Mai ales că, după cum ne spun chiriaşii, ei nu au fost anunţaţi despre faptul că imobilul va fi vândut. Mai mult, oamenii au contracte de închiriere valabile până în luna noiembrie a acestui an. Astfel, am contactat Episcopia de la Oradea, dar atitudinea reprezentanţilor bisericii a fost una şocantă. În prima zi în care am încercat să aflăm care este soarta imobilului, ni s-a transmis doar faptul că acea clădire a fost deja vândută şi că mai multe informaţii nu putem primi decât a doua zi, de la o persoană responsabilă cu administrarea imobilelor Episcopiei. A doua zi, am luat din nou legătura cu reprezentanţii bisericii, dar fără folos. Cu toate că ne-am prezentat şi am anunţat faptul că dorim informaţii pentru un material de presă, ni s-a spus, într-o limbă română stâlcită, că imobilul este deja vândut şi că anunţul (n.r. nu ştim nimic de niciun anunţ de vânzare) nu mai este valabil. După câteva minute în care am încercat să explicăm faptul că nu vrem să cumpărăm imobilul şi că vrem doar informaţii referitoare la soarta chiriaşilor, ni s-a spus, de mai multe ori, că nu ne va fi oferită nicio informaţie, după care telefonul ne-a fost trântit în nas. Aşadar, din păcate, nu am reuşit să aflăm mai nimic. Dar un lucru pare clar: din atitudinea pe care au avut-o, reprezentanţii bisericii par să îi fi abandonat total pe chiriaşii de pe Milea 19, oameni care locuiesc acolo de zeci de ani. Singura lor speranţă ar fi ca noul proprietar să îi lase în clădire până în noiembrie, când expiră contractele. Dar nici asta nu este o certitudine.

Cu proprietate?

Din informaţiile pe care le deţinem, necertificate până acum, din cei 28 de locatari de pe Milea 19, persoane fizice, patru ar fi cumpărat apartamente în clădirea respectivă înaintea proceselor de retrocedare, caz în care situaţia acestora e acum cu atât mai gravă. Dar cu date concrete despre această situaţie, într-un alt material. Pe lângă cei 28 de locatari îşi au sediul în clădirea cu pricina şi 13 firme.