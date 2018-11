Chirie de 4.000 de euro pentru Colegiul Economic

Până la 4.000 de euro pe lună este dispusă Primăria Arad să plătească pentru un imobil în care ar urma să se mute… întreg Colegiul Economic. Marţi, pe 13 noiembrie, consilierii municipali sunt chemaţi să aprobe un proiect de hotărâre „privind aprobarea documentaţiei şi a măsurilor în vederea asigurării unui spaţiu situat în municipiul Arad, în vederea relocării procesului de învăţământ al Colegiului Economic Arad”. Inițiativa aparține primarului municipiului, expunerea de motive și raportul de specialitate stând la baza cererii din proiect. În acestea se arată, de pildă, faptul că trebuie luată în considerare adresa Direcţiei Tehnice – Serviciul Investiții cu nr. 68118/T4/18.09.2018, unde se precizează faptul că „începând cu luna noiembrie a.c se impune relocarea procesului de învăţământ desfăşurat în cadrul Colegiului Economic Arad ca urmare a demarării lucrărilor de reabilitare la imobilul situat în Arad, Piaţa George Enescu nr. 2”.

Pornind de aici, aleșii municipali sunt chemați să aprobe „închirierea unui imobil situat în municipiul Arad, în vederea desfăşurării activităţilor de învăţământ ale Colegiului Economic Arad până la finalizarea lucrărilor de reabilitare a imobilului din Municipiul Arad, piața Geroge Enescu nr. 2”, dar și „documentaţia privind procedura de atribuire a contractului de închiriere a unui imobil pentru activităţile de învăţământ ale Colegiului Economic Arad, conform Anexei nr. 1”. Pe lângă acestea, consilierii locali ar urma să aprobe „contractul de închiriere a imobilului, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Ar trebui menționat din start faptul că, potrivit datelor comunicate de Direcţia Tehnică, durata de execuţie a lucrărilor de reabilitare a colegiului este de 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Prețul cel mai mic

Orice persoană fizică sau juridică ce deţine un imobil cu titlu de proprietate şi care îndeplineşte condiţiile generale și cerinţele tehnice specificate pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ, dar și celelalte cerinţe specificate în caietul de sarcini – compartimentare, locaţie uşor accesibilă cu mijloacele de transport în comun etc., poate depune ofertă de închiriere. Aşa cum obligă legea, Primăria va alege, așa cum se arată în proiect, oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Mai exact, va conta: preţul cel mai scăzut, care va reprezenta 70% (70 de puncte) din ofertă și durata de punere la dispoziţia autorităţii contractante a spaţiului solicitat, care va reprezenta 30% (30 de puncte). În acte se arată clar că, pentru durate mai mari de 10 de zile de la data semnării contractului, oferta va fi respinsă ca neconformă.

O listă lungă de cerinţe

Dar haideți să vedem care sunt condițiile pe care imobilul ar trebui să el îndeplinească pentru ca Primăria să fie interesată în semnarea unui contract de relocare a activității Colegiului Economic.

În primul rând, suprafaţa construită desfășurată necesară închirierii pentru Colegiul Economic Arad trebuie să fie minim 2.200 mp – maxim 2.500 mp; spaţiile instituţiei trebuie să fie compartimentate corespunzător pentru asigurarea procesului de învăţământ (în cazul în care se impune, autoritatea contractantă va interveni cu minim de lucrări în vederea funcţionalizării spaţiului); starea clădirii trebuie să fie corespunzătoare desfăşurării activităţii, atât la interior, cât şi la exterior; clădirea nu trebuie să fie încadrată în categoria imobilelor cu risc seismic şi nu trebuie să prezinte pericol public; locaţia imobilului trebuie să se încadreaze într-o zonă a municipiului Arad uşor accesibilă, la o distanţă de maxim 2 km de la km 0 al Municipiului; spaţiul trebuie să fie dat în funcţiune în maxim 10 de zile de la semnarea contractului, cu toate compartimentările necesare utilizării; se impune condiţia alimentării cu energie electrică şi apă, respectiv cea a existenţei instalaţiilor electrice, de apă şi termice în stare de funcţionare; să existe acces la internet.

În ceea ce priveşte condiţiile economice cerute de Primăria Arad, ofertanţilor li se impune, din start, aşa cum am precizat la începutul articolului, ca nivelul maxim al chiriei lunare aferente imobilului închiriat să fie de 4.000 euro, cu toate taxele incluse. În caietul de sarcini se precizează că, așa cum e normal, am spune noi, plata tuturor utilităţilor va fi asigurată de către utilizator. Dar tot aici se arată că „orice obligaţii financiare aferente imobilului închiriat şi a contractului de închiriere, respectiv impozite, taxe, alte vărsăminte către bugetul central sau bugetul local vor fi suportate de proprietar”.

Când lucrurile sunt foarte grele

Dar nu e așa simplu nici dacă ai o ofertă care să se potrivească tuturor cerinţelor de mai sus (care deja par imposibile). Pentru că Primăria mai are trecute în acte şi câteva cerinţe tehnice specifice: prize de alimentare cu energie electrică distribuite în fiecare spaţiu de lucru, pentru spaţiile deja compartimentate sau pentru cele ce urmează a fi compartimentate până la data încheierii contractului, pe cheltuiala Municipiului Arad, în baza planului de compartimentare; posibilitatea adăugării de noi conexiuni de la terţi furnizori de telefonie, internet; iluminat natural asigurat prin existenţa ferestrelor cu posibilitatea de deschidere în fiecare diviziune a spaţiilor destinate claselor (se exclude spaţiul destinat arhivei, spaţiilor auxiliare, holuri, casa scărilor, toalete etc); funcționarea corespunzătoare a grupurilor sanitare, dotate cu lavoare, WC-uri cu apă, oglinzi, suporturi pentru hârtie igienică, sunt excluse toaletele mobile; facilităţi pentru accesul persoanelor cu handicap; accesul la utilităţi (apă curentă, curent electric, încălzire centrală); instalaţiile electrice, de apă şi termice să fie în stare de funcţionare; spaţiile trebuie să corespundă în vederea autorizării funcţionării serviciilor publice conform legislaţiei în vigoare (ex. siguranţa la foc). Ca de final, se arată faptul că, în plus, clădirea trebuie să aibă perimetrul închis realizat din zidărie de cărămidă/bca şi pereţi interiori de compartimentare din zidărie sau pereţi uşori.

Şi, în caietul de sarcini, la final se adaugă şi cireaşa de pe tort. Primăria arată cu titlul „Important” următorul fapt: „cerinţele stabilite în prezentul caiet de sarcini se constituie în cerinţe minime obligatorii. Neîndeplinirea unei cerinţe dintre cele precizate mai sus duce la respingerea ofertei ca neconformă”.

Care e imobilul?

Cârcotaşii ar putea spune, citind șirul întreg de condiţii impuse de primărie, faptul că reprezentanţii instituţiei cunosc deja imobilul care s-ar potrivi exact Colegiului Economic, un imobil, după cum se arată, situat la maximum 2 km de kilometru zero al municipiului. Noi nu ne hazardăm să lansăm astfel de acuze, dar vă promite că, la momentul la care se va semna contractul de închiriere, vă vom prezenta numele proprietarului și dacă acestea are varii legături cu administrația locală, urmând să vă precizăm și dacă au existat cumva și alte oferte și care au fost acestea.

Se grăbesc să semneze contractul

În cazul în care consilierii vor vota propunerea Primăriei, atunci a doua zi de la intrarea în vigoare a hotărârii se va anunța în presă și pe pagina de internet a instituției lansarea procedurii, termenul limită de depunere a ofertelor de către cei interesați fiind de doar patru zile. Data deschiderii ofertelor a fost stabilită și ea pentru ultima zi oferită pentru depunerea acestora. Se va trece apoi la verificarea conformităţii între starea declarată (conform documentelor conţinute în ofertă) şi cea reală a imobilului prin vizionare la faţa locului în cel mult două zile lucrătoare de la deschiderea ofertelor. A doua zi după, are loc finalizarea evaluării ofertelor, iar în următoarea zi se va face informarea ofertanților, după care vor urma contestațiile și soluționarea lor (dacă e cazul).

Contractul de închiriere a viitorului imobil în vederea relocării temporare a procesului de învăţământ al colegiului se va semna și el rapid: în termen de cinci zile lucrătoare de la data desemnării câştigătorului, pe perioadă de 1 an, cu posibilitatea prelungirii contractului pe o perioadă negociată între părţi în funcţie de necesităţile autorităţii administrativ – teritoriale, fără modificarea cuantumului chiriei.