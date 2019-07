Cifrele AOA: zece mii de oameni, scenă de 100 de mii de wați și zeci de oameni în staff

ARAD. Deputatul Glad Varga, organizator al Arad Open Air Festival, și Călin Bibarț, primar interimar al municipiului, au prezentat un scurt bilanț a ceea ce a însemnat ediția de anul acesta a Arad Open Air Festival, încheiată duminică. Au fost aproape 200 de oameni implicați în organizare, vreo zece mii de vizitatori zilnici, 15 artiști, peste 1.500 de participanți din afara județului și în jur de 150 de abonamente achiziționate din afara țării.

„Echipa din spatele festivalului a fost formată din peste 120 de voluntari veniți din Arad, alte orașe ale țării și chiar din străinătate, la care se adaugă și zecile de persoane angajate pe perioada evenimentului. O muncă imensă care, din public, nu se observă”, spune Glad Varga. În ceea ce privește curățenia de pe aeroport, primarul interimar a ținut să menționeze că „au fost patru utilaje și zece persoane care s-au ocupat de colectarea selectivă a gunoiului. S-au strâns 50 de tone în cele trei zile. Să ne gândim doar că la scene a fost muzică până dimineața, iar oamenii ăștia începeau lucrul abia după ce plecam noi acasă”.

În ceea ce privește scena, Varga a ținut să menționeze că „a avut dimensiuni de 27 pe 11 metri și a fost decorată să arate ca bordul unei nave spațiale. A fost un logo luminos de 3,5 pe 1,5 metri care își schimba culoarea permanent, pe scenă am avut un DJ booth, ca la festivalurile mari ale lumii, am folosit 16 monitoare de scenă față de șase, câte se folosesc în mod obișnuit, iar în ceea ce ține de decor, am avut peste o sută de kilograme de confetti, tunuri de CO2 și flacără rece, care să nu fie periculoasă pentru public și aparatură”. Capacitatea a fost de 100.000 de wați, folosindu-se 400 de metri liniari de layere, 100 de metri liniari de structura de aluminiu, 12 kilometri de cablu, 200 de capete mobile pe scenă – luminile care se mișcă, 40 de lumini convenționale, un controler Grand MA3 – unul din cele trei existente în Europa și șase lasere de 30 de wați.

„Cât despre zona de backstage, ne-am folosit atât de terminalul aeroportului, cât și de șase containere pentru artiști, deoarece aceștia vin cu un rider tehnic în care ni se specifică exact de ce au nevoie atât pe scenă, cât și în spatele ei”, spune Varga.

Și la anul

Atât Bibarț, cât și Varga, au dat asigurări că Arad Open Air va reveni și anul viitor. Nu a fost exclusă, însă, varianta schimbării locului în care se va desfășura, date fiind limitările cauzate de condițiile speciale de securitate în care funcționează aeroportul arădean.