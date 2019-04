Cinci filme franceze pe ecranul de la Arta

„Cyrano Mon Amour”, „Le genou de Claire”, „Amanda”, „Funan” și „Joueurs” sunt filmele ce vor fi proiectate, între 9 și 11 mai, la Cinema Arta. „Cyrano Mon Amour” va deschide programul filmelor franceze de la Arad, pe 9 mai, de la ora 20. În regia lui Alexis Michalik, pelicula are o durată de 110 minute. „Le genou de Claire” va continua programul, vineri, de la ora 17:30. Parte a selecției „Cahiers du Cinema”, filmul a fost regizat de Eric Rohmer și are o durată de 105 minute. În aceeași zi, de la ora 20, „Amanda” va rula pe ecranul Sălii Mari. În regia lui Michael Hers și cu o durată de 107 minute, filmul va fi subtitrat în română, la fel ca celelalte pelicule din program. Ultimele două filme vor fi proiectate sâmbătă, 11 mai. De la ora 18, la Arta va rula filmul lui Denis Do, „Funan”, film de animație din 2018, iar de la ora 20 va rula „Joueurs”, în regia Mariei Monge.

Festivalul Filmului Francez este organizat de Institutul Francez din România, în cadrul Sezonului România-Franța 2019. Parteneri locali ai evenimentului sunt cei de la Centrul Municipal de Cultură Arad.