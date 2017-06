Cinci gherete, puse la pământ în Piaţa Mioriţa

După mai bine de doi ani de zile, mai exact din ianuarie 2015, de la anunțul că în Piața Miorița din Micălaca va fi construită o hală agroalimentară, iată că lucrurile se mișcă. Până la sfârșitul acestui an, aici va fi ridicată o hală asemănătoare cu cele din piețele Catedralei, Mihai Viteazul sau Fortuna. Termenul la care amplasamentul unde va fi construită noua hală trebuia să fie dezafectat era 26 iunie. Practic, la această dată expirau contractele pentru cei cinci comercianți care dețineau gherete pe amplasametul viitoarei construcţii.

În ceea ce priveşte viitoarea hală agroalimentară, în acest moment procedura de licitație este în lucru. Licitația este deja pe SEAP, iar săptămâna trecută anunțul a fost validat. Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei iar banii vin din bugetul Primăriei Municipiului Arad.

5 comercianți din 30

Piața de legume şi fructe, cât și restul gheretelor nu vor fi afectate de noua investiţie, ne asigură cei de la Târguri, Oboare, Pieţe (TOP), cei care administrează pieţele. Singurii afectaţi sunt cinci comercianți din cei 30 cu gherete, care vor avea de suferit în urma acestei construcții. Din totalul suprafeței de 3.450 mp – cât are toată piața, hala va fi construită pe doar 594 mp, în colțul pieței. Lucrarea va fi împrejmuită și astfel, spun mai marii TOP, nu va afecta bunul mers al pieței. Ulterior, într-o altă etapă, se are în vedere modernizarea pieței, respectiv înlocuirea mobilierului, schimbarea copertinei și realizarea de locuri de parcare. Doar că această etapă nu are încă stabilit un termen.

Ca să reziști, trebuie să investești

Am stat de vorbă cu directorul SC TOP SA pentru a afla mai multe informații pe acest subiect. „Discuțiile despre predarea amplasamentului au loc de mai bine de un an de zile. Am fost pe teren, lucrările de dezafectare sunt în grafic. Trebuie ținut cont și de faptul că noi avem o concurență foarte mare din cauza supermarket-urilor. Ca să reziști trebuie să investești. Pe de altă parte, gândiți-vă și la comercianții care aduc produse din grădinile lor și care le comercializează în piață. În funcție de termenele pe care le vom stabili și dacă vor fi sau nu contestații la procedura de achiziție cu constructorul, abia atunci vom fi în măsură să înaintăm o dată exactă. Este bine că anunțul a fost validat. Pe scurt, dacă totul decurge bine, nu există contestații și semnăm contractul cu constructorul, atunci am putea finaliza lucrarea în trei luni de zile”, a declarat pentru Jurnal arădean/ Aradon, Stelian Nistor directorul SC TOP SA.

Piața rămâne funcțională

„În hală vom avea, preponderent, comerţ cu produse lactate, carne şi produse din carne, ouă şi probabil, pe timp de iarnă, legume şi fructe. Actuala piaţă de legume şi fructe va rămâne în continuare funcţională atât în timpul construcţiei, cât şi după finalizarea halei”, completează Nistor.

Probleme cu Enel

Cei cinci comercianţi care s-au văzut nevoiţi să-şi dărâme gheretele şi să rămână fără afaceri, au pe cap nu doar această problemă, ci şi cea a furnizorilor de utilităţi. Unul dintre comercianţi ne-a povestit, extrem de indignat, faptul că, deşi de o lună de zile a înaintat cerere de debranşare de la curent, cei de la Enel nu l-au debranşat nici până acum deşi termenul pentru demolarea propriei afaceri a trecut.