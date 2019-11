Cinci proiecte Erasmus dintr-un şut!

Arad. Își trece în cont în acest an nu mai puţin de cinci proiecte europene Erasmus. Despre cine este vorba? Despre Centrul Județean de Resurse şi Asistență Educațională (CJRAE) Arad, centru care oferă serviciile de consiliere psihopedagogică, evaluare complexă, logopedie și mediere școlară la nivelul școlilor din județul Arad. Numai că, începând cu acest an școlar, cu sprijinul unei echipe de profesioniști dedicați, cadre didactice cu experiență și dăruire, centrul arădean şi-a extins activitatea în colaborări internaționale prin cinci proiecte de parteneriat strategic cu finanțare europeană prin programul ERASMUS+.

Despre ce este vorba? „Cel mai complex parteneriat strategic se adresează populației rome pentru care lipsa accesului la educație a condus la incapacitatea de a accede pe piața muncii și a avea un standard minim de viață. Sub egida ERASMUS +, Comisia Europeană prin A.N.P.C.D.E.F.P., alături de instituții partenere din Italia, Grecia, Serbia și Turcia, CJRAE Arad este lider în implementarea și coordonarea acestui proiect de mare anvergură privind integrarea romilor. Cu un buget de peste 34.000 euro, proiectul <Politici de Incluziune a Romilor în Dimensiunea Educațional Europeană> are ca obiectiv principal pregătirea și dezvoltarea unor strategii inovatoare la nivel european privind asigurarea dimensiunii incluzive în educație a romilor, care după ultimele studii au devenit cel mai larg grup minoritar, depășind cifra de 12 milioane pe întreg spațiul european. Principalul obiectiv este crearea unei baze materiale intelectuale multilingve care să ofere modele și tehnici inovatoare în implementarea unui program complex de măsuri și politici cu impact determinant în integrarea educațională a romilor”, ne spun cei de la CJRAE.

Cel de al doilea proiect unde centrul din Arad este partener se derulează tot prin Programul Erasmus +, de această dată sub coordonarea unei organizații din Grecia. Bugetul acestui al doilea proiect pentru CJRAE Arad este de 16.206 de euro, dintr-un total de 87.470 euro. Derulat în cadrul Parteneriatului strategic în Domeniul Tineretului, proiectul asigură pregătirea tinerilor cu instrumentele necesare și motivație pentru a dezvolta afaceri în domeniul social.

Al treilea proiect implementat de arădeni își propune crearea unui sistem de suport și consiliere în abordarea educației incluzive în școli. Este vorba de un <Parteneriatul strategic în Domeniul Educației Școlare>, derulat tot prin ERASMUS +, alături de doi parteneri din Letonia și Finlanda, proiectul propunându-și crearea instrumentelor și oferirea unor exemple de bună practică pentru o abordare inovatoare a practicilor educaționale europene. „Dintr-un buget total de 36.290 euro, CJRAE Arad va gestiona o alocare de 12.780 euro, bani pe care îi va folosi în crearea și implementarea acestor instrumente extrem de utile și necesare pentru dezvoltarea învățământului”, ne spune Ovidiu Toderici.

Al patrulea proiect al celor de la CJRAE are drept scop învățarea limbilor străine de către adulți, una din metodele propuse fiind celebra deja metodă Montessori. CJRAE Arad a intrat în acest parteneriat alături de un inspectorat școlar din Turcia și alte 4 țări europene, tot sub egida Erasmus +. Obiectivul acestui proiect, cu un buget total de 83.505 euro, este definirea celei mai eficiente metode pentru a preda limbile străine la adulți. CJRAE Arad are alocat pentru acest proiect suma de 12.580 euro, rolul său fiind acela de a asigura expertiză privind învățarea la adulți.

Al cincilea proiect țintit de centrul arădean are la bază un parteneriat strategic în domeniul educației școlare, tot prin ERASMUS+ și este coordonat de o instituție din Turcia. În cadrul acestui proiect, se atinge o realitate sensibilă și dureroasă a învățământului european, abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii. CJRAE Arad este partener alături de Spania, Portugalia și Lituania. Bugetul proiectului este de 114.105 euro, din care CJRAE Arad va gestiona 20.759 euro și va susține elaborarea și implementarea la nivel național a unui program de măsuri pentru atingerea obiectivelor acestui proiect.

„Câștigarea acestor proiecte reprezintă un câștig adus educației și șansa de a aduce inovația și calitatea acolo unde părea imposibil. Suntem o echipă de profesioniști la CJRAE Arad și sunt convins că vom atinge fiecare obiectiv din cele cinci proiecte câștigate”, a punctat directorul CJRAE Arad, Ovidiu Toderici. Până una alta, profesioniștii de la CJRAE au de gestionat prin cele cinci proiecte peste 50.000 de euro.