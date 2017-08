Cinci românce sunt în sferturi la Trofeul Ilie Năstase

În aceeași fază au mai pătruns, slovena Potocnik (fav. 2), slovaca Mihalikova și sârboiaca Marinkovic (5).

Cele mai lungi meciuri ale zilei de joi au fost: Mihalikova vs. Bulgaru 7-6(3), 7-5 – două ore și 20 de minute – Bogdan vs. Fetecău 3-6, 7-6(3), 6-2, – două ore și 55 de minute – Elena salvând și o minge de meci, și Ene vs. Takamura 6-4, 4-6, 7-6(6) – trei ore și 19 minute. În schimb, favorita principală Gabriela Ruse a stat pe teren doar 44 de minute, pentru un duel cu cu Ioana Gheorghiță, în care nu a cedat niciun set.

Programul de vineri

Terenul Central: 9.30 Ghioroaie vs. Potocnik; Nu înainte de ora 16.30 Ene/Marinkovic vs. Curovic/Zovincova – finala de dublu; Nu înainte de ora 18.00 Ruse vs. Gavrilă.

Terenul 3: Marinkovic vs. Ene; Nu înainte de ora 17.00 Mihalikova vs. E. Bogdan.