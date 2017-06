Cinci sirieni reținuți în apropiere de frontiera Vărșand

Polițiștii de frontieră de la Vărșand au depistat cinci sirieni, doi bărbați și trei femei, cu vârste cuprinse între 17 și 42 de ani, în timp ce se deplasau pe jos, peste câmp spre linia de frontieră din zona Vărșand. „În urma activităţilor întreprinse de poliţiştii de frontieră pentru securizarea frontierei de stat, în zona de competenţă a Sectorului Poliției de Frontieră (SPF) Vărşand, la intrarea în localitatea Pilu, a fost observat un autoturism din care au coborât cinci persoane care au început să se deplaseze pe jos, peste câmp spre linia de frontieră. După debarcarea pesoanelor, autoturismul şi-a schimbat direcţia de deplasare, îndreptându-se spre localitatea Chişineu Criş. În consecinţă, poliţiştii de frontieră au trecut la urmărirea şi reţinerea atât a mijlocului de transport cât şi a celor cinci persoane care se deplasau pe câmp, spre linia de frontieră. Şoferul împreună cu cele cinci persoane au fost conduse la sediul SPF Vărşand pentru cercetări”, au precizat reprezentanții Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad. Astfel, în urma cercetărilor s-a stabilit că șoferul mașinii este cetățean croat, se numește Mrla R. are 25 de ani. Acesta nu a dorit să facă declaraţii, iar cetăţenii sirieni au declarat că doreau să ajungă într-un stat din vestul Europei şi au recurs la această metodă pentru că nu posedau vize Schengen. Poliţiştii de frontieră arădeni au întocmit cetăţenilor sirieni lucrare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, iar cetăţeanului croat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de migranţi.