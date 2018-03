Cine ia toate punctele?

În acest weekend, Naţional Sebiş şi Şoimii Lipova par deja că sunt „cu sacii în căruţă”, deoarece întâlnesc adversari din partea a doua a clasamentului. Iar cum echipele noastre sunt cu pretenţii, Millenium Giarmata şi Hermannstadt II nu ar trebui să le pună probleme.

În schimb, LT Cermei are un joc mai dificil pe teren propriu, oaspete fiind echipa secundă a celor de la CS U Craiova.

Naţional – Giarmata

Pentru prima dată după multă vreme, Naţional Sebiş a schimbat ziua meciului de pe teren propriu. Nu mai joacă vinerea, ci sâmbătă, la ora 15.

„Le-am dat liber la jucători până marţea trecută, am considerat că am face prea puţine antrenamente până vineri, aşa că am schimbat ziua partidei. Am vrut să ne pregătim aşa cum se cuvine de acest meci, nu subestimăm Giarmata niciun moment. Este un adversar dificil, nu ne considerăm dinainte învingători. Ne dorim cu ardoare cele trei puncte, e un joc important, sper ca la finalul partidei să ne bucurăm de victorie” – ne-a declarat Călin Cojocaru, manager-antrenor la Naţional Sebiş.

LT Cermei – CS U II Craiova

Elevii lui Radu Anca au cel mai greu adversar dintre cele trei echipe arădene. Oltenii vin cu jucători tineri, dar extrem de talentaţi, lucru care îl lasă de înţeles şi locul din clasament (4).

Exact acelaşi lucru spune şi antrenorul principal al gazdelor, Radu Anca: „Craiova rămâne o echipă redutabilă și fără jucătorii care au părăsit-o în iarnă. Au destui copii talentați, e una dintre pepinierele importante ale fotbalului românesc și va veni să scoată rezultatul maxim la Cermei”.

Meciul de la Cermei a tot sâmbătă, de la ora 15.

Ce face Şoimii Lipova?

Cu un buget foarte bun, dar un loc nemulţumitor în clasament, Şoimii Lipova va încerca, mâine, de la ora 15, să dea lovitura pe terenul echipei secunde a celor de la Hermannstadt. De urmărit!