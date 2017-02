Cine opreşte FC Nedav în Liga Desavoia?

Liga 1

Sistema vs Fc Premiere 2-2; Simco vs Dortmund 2-2; Mavros vs Ac Luciano 1-1; Napoli vs Alfa United 5-0; Royal Caffe vs Gloria Bujac 3-4; Yazaki vs Sporting Şoimoş 10-1; Fc Ergad vs Făt Frumos 8-1; Black Warriors vs Fc Nedav 3-5; Acm Arad vs Takata Centuri 1-2.

Clasament: 1.Nedav 62 p, 2.Luciano 55 p, 3.Yazaki 46 p, 4.Ergad 45 p, 5.Premiere 44 p, 6.Bujac 43 p, 7.Sistema 40 p, 8.Mavros 39 p, 9.Napoli 38 p, 10.Simco 37 p, 11.Alfa 30 p, 12.Acm 28 p, 13.Dortmund 21 p, 14-15.Black Warriors şi Takata Centuri 20 p, 16.Şoimoş 14 p, 17.Făt Frumos 12 p, 18.Royal Caffe 5 p.

Liga 2

Elmo vs Flamura Roşie 3-6; Takata Sculărie vs Breckner Team 2-2; Finanţe vs Supernatural 1-0; Georgia vs San Lorenzo 5-2; Fc Marti vs Real Team 2-6; Concept Line vs Fc Helen 4-3; Atletico vs Victoria Ursus 4-3; Sano Safety vs DIM Pârneava 2-5; Jokers vs 5 Colţuri 2-7.

Conduce în clasament: 1.Flamura Roşie 61 p, urmată de DIM Pârneava 59 p, Real Team 50 p şi 5 Colţuri 43 p. La subsol: 13.Helen 27 p, 14.Marti 25 p, 15.Breckner Team 24 p, 16.Elmo 21 p, 17.Sano Safety 17 p, 18.San Lorenzo 14 p.

Liga 3

Amidamaru vs Fc Hagi 12-1; Old Friends vs Fc Motorul 1-4; Ursus vs Fc Micălaca 1-5; Poker Stars vs Juventus 4-2; Atletico Lau vs Schenker 4-0; F3 Aeronautics vs Hai Sântana 0-7; Doctorii vs New Yazaki 2-2; Fc Dodo vs Fc 102 5-8; Electroputere Arad vs Red Skins 2-0; Old School Fotbal vs Tigres 3-4.

În frunte se află, la egalitate, Motorul şi Poker Stars, cu 60 p, urmate de Old Friends 52 p şi Ursus 43 p. Pe ultimele poziţii le găsim pe: 15.Hagi 24 p, 16-18.Tigres, Sântana şi Electroputere 23 p, 19.Dodo 21 p, 20.Doctorii 14 p.