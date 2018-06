Cine pune mâna pe trofeu, Crișul sau Zăbrani?

Cupa, obiectiv pe Criş

După ce a câştigat campionatul, Crişul vrea şi Cupa României, acest trofeu fiind şi un obiectiv al clubului.

„Cred că ambele echipe pornesc cu şanse egale în acest meci, cu siguranţă nu va mai fi precum în ultimul meci din campionat, când am câştigat clar. Va fi un meci cu altă miză, cu trofeul pe masă. Ne respectăm adversarul, ştim că are în componenţă jucători buni, însă noi vrem să ne îndeplinim obiectivul, câştigarea Cupei, ar fi primul trofeu de acest fel din istoria clubului. Echipa e pregătită pentru acest meci, băieţii sunt conectaţi la miza acestui joc, au primă de obiectiv, deci nu se pune problema să tratăm meciul altfel decât la victorie” – ne-a declarat Daniel Cherecheşi, manager general la Crişul.

„Ne jucăm şansa”

La rândul său, preşedintele celor de la Victoria Zăbrani, Virgilius Stamate ne-a spus: „Suntem încrezători, deşi în ultimul meci disputat cu Crişul am pierdut cu 5-0. Ne dorim să facem uitat acel joc, să arătăm că a fost un accident, că nu aceea e valoarea noastră. Avem jucători care pot face diferenţa, chiar dacă adversarul are o echipă mai solidă. Ştim capacitatea antrenorului lor, Adi Abrudean, de a pregăti un joc, doar a fost la noi în tur. Ne jucăm, însă, şansa, jucătorii sunt motivaţi din toate punctele de vedere, sunt încurajaţi de noi, conducerea, de domnul primar, şi cred că au capacitatea să ne facă o bucurie la finalul partidei. Nu de alta, dar Cristi Irimia e un antrenor care are capacitatea să-i mobilizeze pe jucători, să scoată de la fiecare maximum. Suntem mulțumiți de Cristi, chiar dacă e la început de drum, îi prevestesc o carieră frumoasă, ne bazăm în continuare pe el. E un învingător, un copil de muncitor și de caracter”.