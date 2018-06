Cine vine la reunirea lotului echipei UTA?

UTA trebuie să continue, însă nu e deloc simplu. Conducerea demisionară rămâne la club, deși era gata-gata să vină Marius Stan. El a plecat joi, iar acum Grădinariu et. comp trebuie să accelereze lucrurile, mai ales că luni e reunirea lotului.

Bani și jucători

E limpede că în actuala formulă de finanțare, UTA nu se poate gândi decât la un parcurs “low-cost”. De altfel, am și scris, în urmă cu câteva săptămâni, că UTA va avea o strategie de continuare cu mulți tineri, dacă nu vine nimeni să ajute clubul. Din informațiile noastre, chiar în aceste zile se lucrează la încropirea unui lot tânăr, din care vor face parte jucătorii aflați încă sub contract, alții, care sunt la final de înțelegere, dar se dorește continuarea cu ei, plus jucători împrumutați care revin la matcă și puști de la echipa de juniori mari.

Conducerea clubului va începe, azi, discuții cu Ionuț Popa, pentru parafarea unei noi înțelegeri, rămâne de văzut dacă “Mister” va fi de acord să continue în actuala situație.

În privința banilor, lucrurile nu sunt deloc simple. Finanțarea de la Primărie nu se referă la plata salariilor angajaților (jucători, antrenori, etc.), iar asta îngreunează foarte mult formarea unui lot competitiv. Se caută soluții de a aduce bani în club, rămâne de urmărit ce se va întâmpla în acest sens.

Nici primarul Falcă nu a găsit pe cineva care să preia clubul, deși plecarea lui Marius Stan are legătură și cu eventuala aducere a lui Marius Țucudean în fruntea UTA-ei. Se vorbește, însă, de câteva condiții puse de acesta, multe dintre ele ducându-ne cu gândul că omul de afaceri arădean nu e dispus să se implice acum la echipa fanion a Aradului.

Așadar, dacă nu se întâmplă ceva spectaculos, UTA va continua cu un lot de jucători care nu poate face mare performanță, obiectivul urmând să fie rămânerea în liga secundă.