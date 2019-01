Cinema „Studio” încă așteaptă reabilitarea

Construit în 1913, în Palatul Bohuș de pe strada Zrinyi, actuală Vasile Goldiș, Cinema Studio avea 587 de locuri, pe două niveluri: parter și lojă. Proiectat de arhitectul Lajos Szantay, spațiul are 1.179 de metri pătrați din cei peste 12.600 de metri pătrați ai Palatului Bohuș. Cinematograful dispune de trei intrări, lojă, un spațiu pentru o mică orchestră, patru magazii, trei debarale, trei coridoare, casierie, hol principal, cabină de proiecție, birou, grup sanitar, trei boxe, o sală a cazanelor și un spațiu de depozitare combustibil.

Acum un secol

S-a numit Apollo, Elisabetha, Forum, Popular, Bălcescu, iar mai recent Studio. Inaugurarea cinematografului a reprezentat o premieră pentru actualul teritoriu al României, fiind primul cinema de provincie. Au fost proiectate atunci, în noiembrie 1913, trei pelicule de film mut: „Jurnal de imagini mișcătoare”, „Cowboyul milionar” și „Al treilea uriaș”. Acompaniamentul sonor a fost asigurat de o mică orchestră de coarde, după cum nota presa vremii. Timp de zeci de ani, cinematograful a funcționat cu sălile pline.

Preluat de Primărie

În anul 2008, după ani buni fără activitate a cinematografului, Primăria Municipiului Arad solicită Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor RomâniaFilm cedarea spațiului. Trei ani mai târziu, în luna mai a anului 2011, Studio – alături de alte trei cinematografe din Arad – este preluat de către municipalitate. Cinematograful din Palatul Bohuș nu era racordat la curent, apă, gaz și nici la rețeaua de termoficare. Conform celor declarate de reprezentanții Primăriei Municipiului Arad, „Din cele constatate pe teren, de către proiectant şi din evidenţele noastre, rezultă că în prezent cinematograful nu are niciun branşament pentru utilităţi funcţional”. Așadar nici astăzi, la aproape opt ani distanță de la preluare, Studio nu este racordat la vreo rețea de utilități.

Din studiu în studiu

Cu toate astea, valoarea de inventar a cinematografului este de aproape un milion de lei. Ani la rând, nimic nu s-a întâmplat cu Studio, în timp ce „frații” lui din restul orașului – Grădiște, Arta, Solidaritatea – se bucurau de reabilitări și echipamente noi. În 2015, se alocă zece mii de lei pentru realizarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, Gheorghe Falcă susținând atunci că Primăria se angajează să reabiliteze cinematograful Studio, alături de alte obiective din oraș, în contextul candidaturii Aradului la titlul de Capitală Culturală Europeană. În același an, Levente Bognar anunța că se ia în vedere amenajarea uui centru cultural maghiar în fostul cinematograf. În 6 martie 2015, la rectificarea bugetului local, se alocă 50 de mii de lei pentru DALI, sumă modificată la rectificările din august și octombrie 2015, atunci când aceasta a crescut la 60 de mii de lei. În 2017, din excedentul bugetar pe anul anterior, erau alocați alți bani pentru realizarea DALI reabilitare Cinema Studio. Și totuși, nici urmă de realizarea vreunui studiu DALI sau de fezabilitate, pe site-ul Primăriei.

„Anul acesta”, din nou

Am cerut celor de la Primăria Municipiului Arad să ne spună dacă există, totuși, un studiu DALI finalizat și, în cazul în care există, să ne spună cine l-a realizat și cât a costat. Am aflat astfel că SC Artnova SRL, din Arad, a realizat un DALI, pentru care a încasat peste o sută de mii de lei. Conform aceleiași surse, „În acest an se vor aproba indicatorii tehnico-economici (documentaţia DALI) şi se va propune alocarea bugetului pentru realizarea Proiectul tehnic”. Sala de cinema ar urma să fie una cu destinație multiplă – sală de cinema, respectiv sală pentru alte activități artistice, precum spectacolele de teatru, muzică etc. Partea proastă este, însă, că aproape în fiecare an auzim aceste cuvinte din partea celor de la Primărie.

De ce a fost „uitat”

Conform celor declarate de municipalitate, motivul pentru care până în prezent nu s-a efectuat vreo investiție la Cinema Studio, este acela că „În perioada care a urmat preluării cinematografelor de la RADEF, Municipiul Arad a reabilitat următoarele cinematografe: Arta, Grădişte şi Gai. Aceste investiţii nu se pot realiza decât etapizat”.

Proiecții…paradoxale

Chiar dacă Cinematograful Studio este, practic, o ruină, pe trei noiembrie 2018, Centrul Municipal de Cultură Arad – instituția care administrează cinematografele Primăriei – primea 20 de mii de lei la rectificarea bugetară pentru „proiecție de filme în cinema Arta, Solidaritatea, Grădiște și Studio”.