Ciocnire agresivă cu trei vehicule la Arad. Un șofer a fugit de la locul accidentului

Accidentul se datorează tot vitezei excesive, neatenției și nepăstrării distanței corespunzătoare. De reținut ar fi faptul că unul dintre șoferii implicați în accident, șoferul din microbuz, deși la prima vedere nu pare vinovat fiind pe drumul prioritar a fugit de la locul impactului. Adică, a tras pe dreapta, a închis ușa și a plecat.

Am stat de vorbă atât cu cei doi șoferi implicați în accident, cât și cu polițiștii și martorii oculari și astfel am aflat cum s-a întâmplat totul.

Povestea accidentului

Cea mai avariată mașină, un Volkswagen (argintiu), venea dinspre terenurile de fotbal din spatele Bendea și a dorit să treacă de strada Pădurii pe strada Eftimie Murgu înspre Andrei Șaguna. „Eu înainte să intru în intersecție am văzut pietoni angajați pe trecerea pentru pietoni de pe strada Pădurii și astfel am pornit spre Eftimie Murgu. Dintr-o dată am fost lovit puternic în dreapta de un microbuz Volkswagen galben, după care am fost aruncat într-un Kia”, a declarat șoferul din autoturismul Volkswagen.

Microbuzul Volkswagen (galben) venea pe strada Pădurii (dinspre Alfa înspre Confecții), acesta întrând din plin în toată partea dreaptă a primului autoturism pe care la proiectat în Kia. Cel de-al treilea autoturism, un Kia (argintiu), venea pe strada Eftimie Murgu înspre Bendea, iar la intersecția cu Pădurii a dorit să vireze dreapta înspre Confecții. Ei bine, nu a mai apucat fiind lovit violent. „Nici măcar nu am putut să ies din mașină să îl opresc pe șoferul din microbuz. Până am ieșit eu, el a închis mașina și a plecat”, ne spune șoferul din Kia.

Din fericire, deși impactul a fost unul foarte violent, semnele fiind vizibile pe autoturismul Volkswagen, lovit în ambele părți laterale, nu au rezultat victime, ci doar pagube materiale. Acum polițiștii trebuie să îl identifice pe șoferul care a fugit de la locul accidentului și să stabilească cine este de fapt vinovat.

