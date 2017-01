Ciocnire violentă pe strada Mărășești. Trei copii, transportați la spital

Conform martorilor de la locul în care cele două atutoturisme s-au ciocnit, se pare că șoferul autoturismului marca Ford, care se afla împreună cu încă o persoană în mașină, a intrat pe strada Mărășești, dinspre Episcopiei, iar la intersecția cu Octavian Goga a lovit direct în partea laterală dreapta, un autoturism Peugeot care traversa intersecția venind pe Octavian Goga înspre strada Horia. În autoturismul Peugeot, care era condus de o șoferiță, se aflau și trei copii, care au fost transportați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Pe de-o parte, șoferul autoturismul Ford ne-a declarat: „nu aveam viteză, am virat de pe Episcopiei pe Mărășești, iar la intersecția cu Goga, am văzut culoarea verde a semaforului, poate s-a schimbat în timp ce am intrat în intersecție. M-am trezit cu mașina în față, nu am mai avut ce să fac. Nu aveam viteză mare”. Polițiștii care au venit la locul impactului vor fi,însă, cei care vor stabili cine se face vinovat de acest accident.

Două ambulanțe la locul impactului

De cealaltă parte, conform celor indicate de martorii oculari, se pare că șoferița din Peugeot a intrat în intersecție pe culoarea verde, iar cel care ar fi greșit este șoferul din Ford. În urma impactului, atât șoferița, cât și cei trei copii cu vârsta de aproximativ 12 ani, au fost transportați la spital, dar starea lor nu este gravă. „Într-o mașină, autoturismul Ford, care am înțeles că nu a acordat prioritate, se aflau doi ocupanți, doi bărbați, iar în cealaltă mașină – o doamnă cu trei copii, din care un băiețel și două fetițe de vârste apropiate, de aproximativ 12 ani. Cei trei copii au fost transportați la spital. Băiețelul a suferit o contuzie facială, fetele au suferit contuzii minore. Șoferița a suferit o contuzie hemitorace, dar fără fracturi costale. A fost mai mult o sperietură pentru toți, nu sunt în stare gravă, dar au fost transportați la spital pentru a fi investigați”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, dr. Mircea Merea, directorul medical al Serviciului Județean de Ambulanță Arad.

Vor afla cine este vinovat

Nu mai rămâne decât ca polițiștii să afle cine este vinovat de producerea acestui accident, care până la urmă, din fericire, nu s-a soldat cu rănirea gravă a celor trei copii, a șoferiței sau a celor doi ocupanți din Ford.