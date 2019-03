Cioloş dă un semnal de unitate de la Arad

Arad. Liderul PLUS, fostul premier Dacian Cioloş, a fost prezent în Arad, vineri dimineaţă, pentru a avea întâlniri cu membrii din judeţ, dar şi cu cei din conducerea USR Arad, partenerii în cadrul Alianţei 2020 USR PLUS. Cioloş a ţinut să transmită de la Arad un mesaj de unitate, după ce BEC a decis, joi, să respingă participarea alianţei cu USR la alegerile europarlamentare.

“Suntem la Arad în cadrul campaniei de strângere de semnături pentru Alianţa 2020 USR PLUS. Am profitat de oportunitate şi pentru a avea o întâlnire cu membrii PLUS, suntem într-o organizare internă a partidului. Mesajul pe care am vrut să îl dăm chiar şi astăzi, după ceea ce s-a întâmplat ieri (decizia BEC – n.r.), este mesajul de unitate, noi suntem convinşi că rolul nostru este să găsim soluţia şi formele prin care să propunem în continuare românilor o alternativă politică reală şi la nivel naţional şi la nivel local”, a spus Cioloş. El a adăugat că parteneriatul cu USR este foarte bun, iar colegii de la filialele arădene colaborează foarte bine: “Aradul e unul dintre exemplele modului în care se poate conlucra pozitiv între cele două partide la nivel local”.

“Decizie aberantă”

Fostul premier a declarat că echipele de jurişti ale USR şi PLUS lucrează la finalizarea contestaţiei care va fi depusă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie după decizia BEC prin care a fost respinsă participarea la alegeri a alianţei dintre cele două partide. “Colegii din echipa de jurişti a Alianţei 2020 USR Plus lucrează la finalizarea contestaţiei care urmează să fie depusă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Venim cu toate argumentele, inclusiv cu elemente noi în urma solicitărilor sau observaţiilor făcute de membrii Biroului Electoral Central. Sperăm să avem câştig de cauză pentru că noi credem că legitimitatea unor preşedinţi de partide e dată în primul rând de faptul că ei au fost aleşi statutar şi că statutul respectiv e legal, înregistrat la Tribunal odată cu înregistrarea partidului politic. Eu, ca preşedinte de partid, semnez acte şi documente în numele partidului de când am fost ales în Convenţia Naţională a PLUS şi acele acte sunt considerate ca fiind legale, cu valoare juridică”, a spus Cioloş.

Liderul PLUS a catalogat drept “aberantă” decizia BEC şi a spus că interpretarea legislaţiei poate conduce la “situaţii aberante”. “Ceea ce BEC a cerut practic a fost ca această alianţă să fie semnată de o persoană care nici măcar nu mai e membru partidului din alianţă, e vorba de domnul Nicuşor Dan (…) Noi am luat toate deciziile la timp şi a fost notificat la timp Tribunalul. Nu e vina noastră că se tergiversează atât de mult în justiţie şi procesarea în acte administrative, în registrul partidelor, aceste modificări”, a spus Cioloş. El a dat asigurări că dacă va ajunge la guvernare, alianţa va adapta legislaţia, “ca să avem nişte termene mai strânse şi mai clare, mai precise, în care astfel de modificări în registrul acela al partidelor să poată să aibă loc, ca să nu fim blocaţi”.

Scrisoarea “unui disperat”

Referitor la scrisoarea trimisă de Tudorel Toader către presa internaţională, prin care o critică pe Laura Codruţa Kovesi, Dacian Cioloş a spus că este “scrisoarea unui om disperat”, iar Guvernul ar trebui să demisioneze pentru acest text. “Scrisoarea e actul unui om disperat care încearcă să influenţeze prin orice mijloace o decizie a Parlamentului European şi încearcă să denigreze un cetăţean român a cărui valoarea profesională a fost deja recunoscută de Parlamentul European. Nu e o scrisoare demnă de un ministru al Justiţiei dintr-un stat membru UE, cu atât mai puţin nu e demnă pentru un fost membru al unei curţi constituţionale şi pentru un membru al Comisiei de la Veneţia, ambele instituţii chemate să apere valori şi principii şi inclusiv statul de drept şi mai ales adevărul. Dacă ceea ce au spus cei de la DNA e adevărat, şi anume că domnul Toader a minţit în textul acestei scrisori, atunci e cu atât mai grav ceea ce a făcut”, a declarat Dacian Cioloş.

România, aproape absentă

Liderul PLUS a criticat şi modul în care România asigură preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. “Care prestaţie? Eu nu o văd, cel puţin în spaţiul public românesc nu văd această prestaţie, miniştrii români nu sunt prezenţi ca să explice ce fac în Consiliul de miniştri. Eu am avut parte de zece preşedinţii ale Consiliului Uniunii Europene când eram comisar european şi ştiu potenţialul pe care îl are o astfel de preşedinţie. Nu văd în spaţiul public discuţii moderate de membri ai Guvernului pe acest subiect. Ştiu că echipa tehnică de la reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană e una foarte competentă şi îşi face lucrul foarte bine şi lucrurile avansează din acest punct de vedere, în schimb, politic, România e aproape absentă”, a spus Cioloş.

Fostul premier a adăugat că “România ratează din punct de vedere politic acest moment, care o să mai apară probabil peste 15 ani”.