Cionca, cel mai bogat politician din Arad

V-am relatat, vouă cititorilor, averile pe care le au deputaţii şi senatorii arădeni, datoriile acestora, averile consilierilor judeţeni şi ai celor locali. Ne-am uitat în „ogrăzile” tuturor politicienilor din Arad pentru a afla care dintre ei o duc cel mai bine. Cel puţin, din punctul de vedere al declaraţiilor de avere. Şi am găsit „campionul”: Iustin Marinel Cionca Arghir, preşedintele Consiliului Judeţean Arad. Averea acestuia nu a fost egalată de niciun politician care este din Arad sau care reprezintă Aradul. De la terenuri agricole, la terenuri intravilane, imobile, maşini, conturi grase, împrumuturi uriaşe, venituri frumuşele, preşedintele CJA le bifează pe toate.

Averea lui Cionca

Potrivit declaraţiei depuse de Iustin Cionca pe pagina de internet a CJA, acesta deţine nu mai puţin de 11 terenuri agricole cu suprafeţe cuprinse între 8.000 mp şi 30.000 mp. Tot la categoria terenuri, doar că de această dată vorbim despre terenuri intravilane, Cionca se laudă cu cinci astfel de proprietăţi, suprafaţa acestora fiind între 40 mp şi 17.700 mp. Dacă vorbim despre clădiri, preşedintele CJA nu stă rău nici la acest capitol. Are, în Pecica, două case şi un spaţiu comercial. Totodată, în luna martie a acestui an, a vândut fiicei primarului din Pecica un apartament în Arad, pe care a primit peste 230.000 de lei. Potrivit declaraţiei de avere, şeful Judeţului are un autoturism Mazda, fabricat în anul 2007. Nici în ceea ce priveşte conturile pe care le are la bănci, Iustin Cionca nu se poate plânge. În patru dintre acestea a adunat aproape 540.000 de lei. În plus, a creditat o societate cu peste 100.000 de lei şi a dat un împrumut de 110.000 de euro unei persoane fizice. Ţinând cont de cât de „grase” sunt conturile lui, preşedintele Consiliului Judeţean nu are niciun împrumut la bancă, cum au mulţi dintre politicienii Aradului.

Şi veniturile

Potrivit declaraţiei de avere, în anul 2017 Iustin Cionca a încasat aproape 105.000 de lei de la Consiliul Judeţean Arad. Alţi 16.200 de euro au venit în conturile familiei din închirierea unui spaţiu comercial către o bancă ce îşi desfăşoară activitatea în Pecica. În fine, alţi 30.000 de lei au fost încasaţi din vânzarea produselor agricole cultivate pe terenurile agricole pe care le deţine.