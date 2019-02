Cionca și Tripa, la judecată?

Contrele între PSD și PNL pe tema blocajului de la nivelul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice au ajuns la nivelul amenințărilor cu judecată. Iustin Cionca, președintele CJA, a subliniat în cadrul unei conferințe de presă: „Guvernul PSD a blocat lucrările pe acest drum timp de șase luni. Proiectul a fost deblocat, în urma întâlnirilor cetățenești pe care le-am organizat și a insistențelor noastre repetate la Agenția Națională de Achiziții Publice. Am convingerea că blocajul a fost determinat de presiuni politice ale PSD asupra Agenției Naționale de Achiziții Publice. Este singurul nostru proiect blocat șase luni la ANAP! Asta în condițiile în care drumul este distrus, iar noi am adus fonduri europene, 124 de milioane de lei pentru modernizarea sa. Controlul politic al PSD asupra ANAP ni s-a confirmat ieri, atunci când un deputat PSD a făcut publică o parte din corespondența noastră strict confidențială cu ANAP, primind informațiile secrete chiar din interiorul ANAP. Noi vom acționa în judecată respectivul deputat, pentru că este vorba aici despre o violare a corespondenței și divulgare de date confidențiale. Sper că astfel vom contribui ca funcționarii din instituțiile statului să nu mai fie supuși presiunilor politice, iar aceste instituții să nu funcționeze ca niște feude ale PSD. Timp de câteva luni de zile, noi am avut o corespondență permanentă cu ANAP”.

Ce spune deputatul?

Pe de altă parte, deputatul Florin Tripa a ținut să îi răspundă lui Iustin Cionca: „În cursul zilei de ieri a găsit de cuviință acest Marinel (n.r. – referire la Iustin Marinel Cionca) să amenințe cu instanța o persoană care își argumenta la un moment dat afirmațiile cu anumite documente. Afirmarea adevărului l-a scos însă din minți pe cel atât de obișnuit cu minciuna încât a început să delireze despre caracterul secret al documentelor și despre dușmani imaginari guvernamentali care îi zădărnicesc planurile. Trist, domnule Cionca! E trist când un politician iși ascunde incompetența în acțiuni juridice îndreptate împotriva oamenilor pe care ar trebui să îi reprezinte. E trist când după atâția ani de administrație să crezi că niște documente sunt secrete doar pentru că tu habar nu ai să intri pe site-ul ANAP și să citești ce este acolo”.

La nivel de declarații

De acum rămâne doar de văzut dacă într-adevăr conflictul între cele două părți va ajunge pe masa unor judecători, iar războiul se va purta pe fapte, sau dacă totul va rămâne la nivelul declarațiilor.