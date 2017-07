Cionca vrea clarificări: Aradul, în Centenarul Marii Uniri

Mai avem numai câteva luni până în anul 2018, când România va sărbători împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire. Dar, cu toate acestea, Guvernul nu a făcut încă public programul evenimentelor care vor avea loc cu ocazia Centenarului. Iar Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, a trimis o adresă Guvernului, solicitând informaţii referitoare la Centenar. „Aradul este locul unde unioniștii au pregătit Marea Unire, locul unde Marea Unire a fost negociată și unde, după 1 decembrie 1918, s-au dus literalmente lupte pentru apărarea Marii Uniri. De aceea, rolul Aradului în acest eveniment istoric nu poate fi ignorat. Astăzi se vorbește despre Alba Iulia ca oraș al Marii Uniri, dar și Aradul este cel puțin la fel de important. Solicit Guvernului să ne transmită concret planul de măsuri avute în vedere pentru aniversarea Centenarului în județul nostru: ce sume sunt alocate, pentru ce tip de evenimente, ce investiții are în vedere Guvernul României la Arad, în 2018, în vederea punerii în valoare a contribuției Aradului la Marea Unire. Am adresat această întrebare întrucât constatăm că, deși mai este jumătate de an până la Anul Centenarului, nu am fost consultați deloc de niciun minister în vederea stabilirii unor priorități, a unei proceduri, a unui mod de lucru. Există o lipsă totală de comunicare, nu suntem informați despre activitățile care se preconizează, ba pe diferite canale a ajuns la noi informația că Aradul nici nu va fi printre județele, respectiv municipiile cărora li se acordă o atenție specială cu acest prilej”, a spus Cionca. Acesta mai crede că lipsa de interes ar putea degenera într-o sărbătoare eşuată.

„Riscăm să se transforme totul într-un hei-rupism tradițional, or evenimentul acesta chiar nu trebuie doar bifat! La Arad avem un plan de măsuri, știm exact ce vom face în fiecare lună a anului viitor și cum vom sărbători 1 decembrie 2018. Dar ceea ce ne propunem noi trebuie să corelăm cu ceea ce va realiza Guvernul, iar aici informațiile lipsesc total”, a mai declarat preşedintele CJA.