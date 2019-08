Cionca vrea ordonanță de urgență pe pesta porcină

Curg comunicatele de presă în chestiunea pestei porcine, aşa cum anticipam. După Prefectură a venit rândul Consiliului Judeţean să facă un rezumat al şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ce a avut loc miercuri, în care să puncteze cererile şi soluţiile lor. Iată ce se spune în comunicat: „Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a participat astăzi la ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, unde au fost dezbătute două teme importante pe agenda zilei: situația pestei porcine și validarea proceselor verbale de constatare a pagubelor în urma furtunilor recente. La întâlnirea organizată la Prefectura Arad a participat și secretarul de stat Alexandru Valentin Țachianu, din Ministerul Agriculturii. Acesta a venit la Arad după discuția europarlamentarului Gheorghe Falcă cu ministrul Agriculturii, Petre Daea, pentru a accelera aplicarea măsurilor de prevenire a escaladării epidemiei”.

Tot aici, Iustin Cionca, preşedintele CJA, punctează şi faptul că „secretarul de stat a confirmat ceea ce susțineam și noi, că este nevoie de o acțiune rapidă, în cel puțin doi pași: instituirea zonelor de protecție în jurul fermelor și lichidarea mistreților în zonele unde avem confirmată pesta porcină africană. Eu am propus și alte două măsuri urgente, în interesul fermelor de animale și al crescătorilor individuali. Am cerut emiterea unei Ordonanțe de Urgență care să permită îngroparea imediată a mistreților vânați în ariile protejate, pentru că legea ne obligă acum să îi transportăm către gropile amenajate de primării, or, astfel crește pericolul răspândirii bolii. A doua măsură pe care am solicitat-o se referă la actualizarea valorii ajutorului de stat pentru încărcarea, preluarea și transportul porcilor morți. Cuantumul alocat de Guvern este prea scăzut față de prețul practicat pe piață, ceea ce determină agenții economici să nu participe la licitația pentru adjudecarea serviciului. Noi am organizat două runde de licitații și nu s-a prezentat niciun ofertant, acum o organizăm pe a treia, și suntem în imposibilitatea aplicării legii”.

Cererile lui Falcă

În comunicatul celor de la CJA se mai spune că „europarlamentarul Gheorghe Falcă a precizat astăzi că a discutat la Bruxelles acordarea despăgubirilor pentru gospodăriile afectate, dar pentru obținerea banilor europeni este necesară respectarea strictă a procedurilor, or asta depinde în mare măsură de Prefectură”. Gheorghe Falcă este citat aici cu următoarele precizări: „Îi mulțumesc secretarului de stat Țachianu că s-a deplasat la Arad în urma discuției telefonice pe care am avut-o cu domnul ministru Daea. Suntem interesați să protejăm gospodăriile cetățenești și combinatele de creștere a porcilor din județul Arad. În județul nostru avem ferme foarte mari, de exemplu la 8 km de Sânpetru German avem un combinat cu 8.000 de scroafe, iar la 10 km de Cintei avem combinatul de la Olari. Am constatat că în ultimele trei săptămâni instituțiile statului, care trebuiau coordonate de Prefectură, nu au intervenit în județul Arad și nu intervin nici până la această oră. Secretarul de stat a punctat clar ce trebuie făcut, ce presupune modul de neutralizare a animalelor. Asta înseamnă că unii din instituțiile statului știu ce trebuie făcut, dar ații nici măcar nu știu să aplice. Iar aici nu este vorba de politică, ci de economie, fiindcă și Prefectura și toți ceilalți trebuie să facă totul pentru a proteja bunurile românilor”.

Deciziile

În cadrul ședinței de astăzi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-a decis, ca mod de acțiune pentru limitarea efectelor pestei porcine în județul Arad, vânarea exemplarelor de mistreț din zonele de epidemie și protejarea gospodăriilor agricole, prin stabilirea unor perimetre de protecție.

În gospodăriile din județul Arad sunt înregistrate aproximativ 160.000 de suine, iar în fermele comerciale 170.000, potrivit datelor statistice prezentate astăzi de Direcția Sanitar-Veterinară.