CITROËN C3. UNIC, ASA CUM ESTI TU!

Se anunta schimbari majore pentru segmentul hatchback-urilor de familie. Fiind in totalitate in pas cu tendintele, noul Citroën C3 se remarca prin design-ul sau trendy si optimist, animat de insertii cromatice si detalii grafice care includ tehnologia Airbump®. Stilul expresiv si unic al modelului il fac usor de recunoscut in categoria sa.

Noul Citroën C3 este disponibil intr-o gama larga de culori, incluzand Almond Green, Banquise White, Cobalt Blue, Shark Grey, Aluminium Grey, Rubi Red, Perla Nera Black, Power Orange si Sable. Combina aceste 9 culori subtile sau indraznete cu 3 nuante pentru plafon (Onyx Black, Aden Red sau Opale White) si alege combinatia potrivita pentru tine (36 de combinatii de culori disponibile). Variantele pot fi utilizate pentru a inviora un ton clasic cu un plafon colorat sau pentru a atenua o culoare mai vie cu un plafon intr-o nuanta deschisa, combinatiile cromatice aducand un plus de modernitate modelului. Asadar, cum arata C3-ul tau? RELAXARE CÂT CUPRINDE CITROËN a dezvoltat un concept orientat către confortul general al fiecărui pasager. Sub denumirea CITROËN ADVANCED COMFORT, această abordare constă în soluţii inovatoare, tehnologice și inteligente care ajută la relaxarea fizică și psihică. Sunt luate în considerare astfel toate așteptările clienţilor, confirmând legitimitatea, curajul și evoluţia mărcii CITROËN în materie de confort auto. Patru mari tendinţe contribuie la formula acestui confort: plăcerea contactului cu materialele, caracterul practic în toate situaţiile, ambianţa prietenoasă și, în sfârșit, tehnologia intuitivă, utilă. Interiorul masinii este spatios si placut la atingere, cu componente stilizate, iar sentimentul armonios este de asemenea sustinut de un demers uniform pentru proiectarea cu stil a portierelor, a scaunelor si a bordului. Aceleasi tesaturi placute si deschise la culoare ale tapiteriei continua senzatia de calitate premium intr-o nota originala. Stilul interior este inspirat dintr-un univers diferit de cel al masinilor conventionale si include curele din piele pe portiere sau materiale textile pe plansa de bord. CONECTAT UTIL ȘI INTUITIV NOUL CITROËN C3 este conceput pentru a simplifica activităţile cotidiene la maximum. Datorită navigaţiei CITROËN Connect Nav comandată prin recunoaștere vocală sau prin tableta tactilă de 7”, ai la dispoziţie în timp real informaţii despre trafic, localizare și preţul combustibilului sau al parcărilor, dar și date utile despre vreme. În plus, cu ajutorul tehnologiei Mirror Screen (funcţională prin intermediul aplicaţiilor Apple Carplay, Mirror Link și Android Auto – disponibilă din 2017), te poţi conecta la smartphone și la aplicaţiile sale pentru a le accesa mai simplu, prin intermediul ecranului tactil din mașină. Noul C3 dispune de motoare eficiente si economice PureTech pe benzina si BlueHDi diesel, de ultima generatie. In gama de motorizari pe benzina, noul C3 utilizeaza o cutie de viteze manuala si un motor cu trei cilindri PureTech de 82 CP (Stop & Start) sau o cutie de viteze automata EAT6 alături de motorul PureTech de 110 CP (Stop & Start). In varianta diesel, modelul este disponibil cu o cutie de viteze manuala și propulsor BlueHDi 100 (Stop&Start). Pret de la 9300 euro TVA si tichet Rabla inclus! SC Auto SML SRL Arad Agent autorizat Citroën T: 0257.278.042

Calea Timisorii, FN, Arad