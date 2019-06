Ciupe: Administrația locală nu se face cu gratuități

ARAD. Consilierul local municipal nu are de gând să abandoneze un subiect pe care îl consideră important și care este unul de suflet pentru sine, mai ales în condițiile în care consideră ultimele declarațiile viceprimarului Călin Bibarț pe acest subiect cel puțin nelalocul lor. „M-a întristat în penultima ședință CLM răspunsul pe care l-am primit de la domnul viceprimar Călin Bibarţ în problema pe care am ridicat-o: cumpărarea Teatrului Vechi. Viceprimarul a afirmat atunci că ar fi cazul să mai așteptăm un an, doi pentru că proprietarul ni-l va da pe gratis, din pricina faptului că nu-şi va putea plăti impozitul majorat. Nu consider aceasta o soluţie. Teatrul Vechi se va degrada şi mai mult în doi ani iar administraţie nu se face aşteptând cadouri şi gratuităţi de la alţii. Nu am nicio înţelegere cu proprietarii Teatrului Vechi, nu-i cunosc, dar cunosc importanța acestui edificiu şi sunt convins că o administraţie locală nu trebuie să-şi ducă la limită cetăţenii şi nici să aștepte ca valorile să se degradeze, pentru a beneficia de acestea. Nu cred că e timp de pierdut când vine vorba de Teatrul Hirschl”.

Alesul municipal a mai specificat faptul că a fost atenționat de mai mulți arădeni cu privire la faptul că prețul cerut de proprietari pe această clădire este mult mai mic decât cel vehiculat de Primăria Arad și, ca atare, a cerut lămuriri pe temă.

Și, iată ce a aflat: faptul că în 2017, proprietarul Teatrului Vechi propunea Primăriei ca preţ de cumpărare a imobilului suma de 460.000 de euro. Proprietarul clădirii istorice spunea atunci că această sumă reprezintă preţul evaluării tehnice făcute de una dintre cele trei firme acreditate de Primărie, la care se adaugă diferența de la evaluare din 2013 şi până în 2017.

Pe fonduri europene

„Nu putem aştepta ca Primăria Municipiului Arad să primească gratis Teatrul Vechi. Nu putem spera să-i fie imposibil proprietarului să plătească impozitul majorat cu 500% şi ca atare să vină să pună pe tava primăriei imobilul. Rolul administraţiei locale este să acţioneze, nu să aştepte. Suma care trebuie plătită pentru teatru, o plătim în fapt pentru onoarea Aradului. Mai apoi, pentru reabilitarea imobilului există suficiente fonduri europene iar Primăria trebuie să ştie să le acceseze. Ca administrator al Aradului trebuie să acționezi, să-i protejezi valorile, iar Teatrul Vechi este una dintre cele mai însemnate valori. Trebuie să ne aplecăm mult mai serios asupra acestei probleme. Iar Primăria Municipiului Arad trebuie să înceapă o nouă rundă de negocieri. Nici nu poate fi altfel. Administrația de acum are șansa să rămâne în istorie cu reabilitarea acestui teatru, cât clădirea mai există, până ce nu o să o cunoască arădenii doar din poze”, a concluzionat Ionel Ciupe.