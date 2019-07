Ciupe: „Am înțeles că reuşita ALDE Arad ţinea exclusiv de persoana mea!”

Ionel Ciupe a fost informat joi că a fost… exclus din partid ca urmare a eşecului de la alegerile europarlamentare (a neimplicării sale în campanie), deşi consilierul spune că nu a avea nicio funcţie de conducere în ALDE Arad şi nimeni nu i-a trasat nicio sarcină de îndeplinit. Ar fi dus-o la capăt, mai spune alesul, pentru că este un luptător, mereu implicat în munca de partid. Ce a declarat mai exact Ionel Ciupe despre decizia ALDE Arad de săptămâna trecută? „E, haideţi să-i spun, iraţional ce s-a întâmplat joi, 4 iulie, cu ocazia Biroului Politic Teritorial al ALDE Arad. Am fost prezent acolo, pentru că am fost chemat pentru prima dată după mai bine de un an la partid, fără a fi informat însă înainte asupra temelor de discuție, dar din ce s-a spus şi ce s-a comunicat ulterior presei, am înţeles că eşecul/reuşita ALDE Arad ţinea exclusiv de persoana mea! Dacă e aşa, cred că decizia locală trebuia bine cumpănită, pentru că şi-au propus să dea afară singurul om de care depinde prezentul şi viitorul ALDE. Dacă nu e aşa, nu pot să spun decât că e mai trist, pentru că speram ca eşecul ALDE la alegerile europarlamentare va fi analizat cu lux de amănunte, pentru a încerca relansarea partidului. Nu spun că nu era normal să se ia măsuri la Arad, unde rezultatele au fost mai slabe decât cele naţionale, şi ele mult sub aşteptări, dar acestea trebuiau luate după o analiză a tuturor factorilor care au făcut să pierdem procente de la alegerile din 2016 şi până acum! Atunci, proaspăt înființat, partidul aduna la Arad, pentru funcția de primar pentru care fusesem desemnat să candidez, aproape 7 la sută, în timp ce acum, când suntem la guvernare și am venit cu proiecte pentru cetățeni, am ajuns la… 3%. Să spui că, citez, <Biroul Politic Teritorial a propus Delegației Permanente excluderea, retragerea și revocarea din funcția de consilier municipal a domnului Ciupe în baza unor argumente ce țin de neimplicarea sa în campania pentru alegerile europarlamentare și în urma activității sale administrative ce nu urma linia ALDE> indică clar fuga de răspundere a conducerii și lipsa dorinței de a găsi soluții pentru situația în care se află acum ALDE Arad. Să crezi că nu ai obținut scor bun la alegeri pentru că Ionel Ciupe nu s-a implicat în campanie, deși nimeni nu l-a cooptat, fără a ști că în acea perioadă același Ciupe a suferit o dublă intervenție chirurgicală care l-a ținut la pat, fără să dai un telefon pentru a vedea unde e omul acela din organizaţia ta, denotă cu totul altceva decât o analiză atentă a cauzelor eșecului de la alegeri. Să acuzi singurul consilier local pe care îl ai în CLM că nu a urmat linia ALDE fără a indica măcar o dată ieşirile din decor de la direcţia partidului, sau direcţia care ar fi trebuit trasată de conducerea locală, fapt ce nu s-a întâmplat (dar nu am luat-o cu supărare, pentru că eu ştiu care este această linie, am pus bazele acestui partid la Arad), e cel puţin fugă de responsabilitate şi de muncă. Nu trebuia decât să urmăreşti apariţiile mele în presă, chiar şi cele pe care le-am avut de pe patul de spital în campania electorală, intervenţiile mele în CLM, ca să vezi care este munca depusă de mine în calitate de ales local pentru arădeni, în spiritul ALDE, ca să nu faci astfel de afirmaţii false. Din păcate, cred că nu s-a dorit nicio secundă găsirea de soluţii, deși ALDE de acestea are nevoie acum, ci alegerea rapidă a unui ţap ispăşitor de prezentat la centru. Or, o astfel de soluţie, declarativă doar, nu va aduce rezultate pentru ALDE, ci doar munca în echipă, bine țintită și bine gândită”.

Bucătăria internă

Ciupe este de părere că decizia de joi nu este altceva decât încă o dovadă a greşelilor care au dus organizaţia locală la scorul tragic de la alegerile europarlamentare: o dovadă a gafelor de bucătărie internă, care nu au de a face nimic cu programul politic serios al unui partid, dar care au săpat la temelia acestuia, lipsa muncii în echipă, lipsa de coordonare și cooperare care trebuie să vină de la vârful organizației, dar care nu a venit de nicăieri.

Va lupta

Ionel Ciupe nu a dorit să vină cu alte acuze, ci a conchis doar cu faptul că: „Sunt un luptător. Am luptat pentru ALDE încă de dinainte de înființare, am luptat pentru Arad și cetățenii care m-au votat, și asta voi face și de acum înainte, voi lupta”.