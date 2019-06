Ciupe: „E vremea ca ştrandul să fie redat arădenilor”

Consilierul local Ionel Ciupe a făcut, în ultima şedinţă de Consiliu Local Municipal, o interpelare pe tema Ștrandului Neptun. Alesul municipal s-a arătat nemulţumit de faptul că cea mai mare bază de agrement din vestul ţării este pustie, iar motivul nu este doar vremea, care, ce-i drept, nu a ţinut cu arădenii, ci şi lucrările de refacere a bazinelor şi aleilor, care nu au fost finalizate până acum. În ultima şedinţă CLM, Ionel Ciupe a cerut să afle care este stadiul lucrărilor, solicitând totodată administrației locale să urgenteze finalizarea acestora pentru ca arădenii să se poată bucura cu adevărat de ștrand, sau de ce a mai rămas din el.

„Sunt în continuare mâhnit să văd cum se prezintă Ștrandul Neptun, cândva mândria arădenilor. A trecut mai bine de o lună de la deschiderea oficială a sezonului estival la ștrand și acesta este pustiu în continuare, pentru că aici încă se execută lucrări de reamenajare, baza fiind în fapt un șantier, nu un loc de relaxare. Am cerut Primăriei Arad să urgenteze lucrările. Am cerut explicații pentru cum s-a ajuns în situația ca lucrările de modernizare să se execute acum, vara, singurul anotimp în care ştrandul, în situaţia actuală, stă la dispoziția arădenilor. Nu putem invoca vremea ca scuză a lipsei de organizare și a absenței unor planuri bine gândite pentru ștrand.

Am primit răspuns la interpelarea mea de la Direcția Tehnică, Serviciul Investiții, din cadrul Primăriei Arad, unde am fost asigurat că lucrările vor fi finalizate până la 30 iunie 2019 şi mi s-au oferit şi câteva scuze: faptul că procedura de achiziţie a necesitat câteva clarificări, care au făcut ca, printre altele, contractul de execuţie să fie semnat doar în martie 2019. Toate acestea trebuiau luate în calcul de mult, aşa cum face orice administraţie serioasă, aşa cum este sper şi cea a Aradului, care s-a confruntat cu astfel de probleme mereu. Sper ca măcar acest termen să fie respectat. Mai ales că, pe 30 iunie, se împlinesc două luni de la deschiderea oficială, două luni în care Ștrandul Neptun trebuia să fie funcţional şi să fie plin ochi de arădeni. E vremea ca ştrandul să fie redat arădenilor. În continuare, nu avem niciun motiv de mândrie, noi, arădenii, când vine vorba de ştrand, deşi în anii 90 aici veneau tinerii din tot vestul ţării. Era o atracţie pentru toată această zonă. Acum pe ştrand nu s-a vândut niciun bilet de intrare! Şi e logic să fie aşa, pentru că nu ai ce face acolo. Cine ar merge să vadă bazine goale şi șantiere?”, a punctat Ionel Ciupe.

Alesul municipal a mai precizat faptul că este dezamăgit de investițiile de acum de la ștrand, subliniind: „Ștrandul merită, așa cum am mai precizat,investiții moderne, de secol 21, nu recondiționarea unor bazine și două tobogane în plus. E de ajuns să mergem la vecinii noștri unguri pentru a vedea ce înseamnă o bază de agrement modernă. Nu vom relansa ștrandul și nu-l vom aduce la gloria de altădată decât dacă vom gândi investiții spectaculoase aici și îi vom provoca pe arădeni la o distracție și o relaxare cum nu s-a mai văzut. Sper că Primăria Arad are planuri importante pentru ștrand, pe partea de investiții, pentru că altfel mereu ne vom aminti de ștrand ca una dintre atracțiile apuse ale orașului”.