Ciupe: „Trebuie să începem demersurile de cumpărare a Teatrului Vechi”

Arad. Consilierul local Ionel Ciupe se arată încântat de faptul că Primăria Arad și-a manifestat în sfârșit dorința de a cumpăra imobilul în care activează Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, după ani de scandaluri legate de modul în care ar trebui să se procedeze pe acest subiect. Alesul municipal consideră că pentru administrație una dintre priorități trebuie să fie copiii și, ca atare, crede că intenția manifestată public acum de primarul Călin Bibarț este un pas spre normalitate. „Pornind însă de la acest demers, de lăudat, vreau să reamintesc administrației locale că ar trebui să facă, în regim de urgență, un demers similar: cel de cumpărare a Teatrului Vechi. Ca și în cazul școlii gimnaziale, proprietarul și-a manifestat de mult intenția de a vinde imobilul-monument istoric, parte din mândria Aradului, prețul cerut de proprietar fiind mult mai mic decât cel vehiculat pe piaţă. Suma de la care pleacă negocierea este una de bun simț. Primăria trebuie, de urgență, să înceapă procedurile, până când mai avem monument istoric”, a indicat alesul.

Ionel Ciupe a mai adăugat pe subiect:„Revin acum cu această propunere pentru că, în scurt timp, aparatul de specialitate al Primăriei Arad va lucra la bugetul pentru anul viitor iar sumele necesare cumpărării acestui monument istoric ar trebui să se regăsească ca propunere bugetară. Astfel nimeni să nu mai poată invoca scuza că intenția de cumpărare nu are acoperire financiară. Nu ne putem bate joc de istoria Aradului, nu putem ignora la nesfârșit faptul că unul dintre cele mai importante repere istorice ale orașului stă să se prăbușească peste trecători. Trebuie să acţionăm măcar acum, până nu va fi prea târziu. Este un demers absolut normal pe care trebuie să-l facă administraţia iar preţul nu este niciodată prea mare pentru un imobil care ne defineşte cultural. Insist pe demararea procedurilor cu privire la această achiziţie pentru că, aşa cum a zis și primarul Aradului, întregul proces până la cumpărarea efectivă poate dura câteva luni de zile”.

Pentru onoarea Aradului

Consilierul Ciupe a concluzionat: „Dacă este nevoie, revin cu un proiect de hotărâre privind achiziţionarea Teatrului Vechi, aşa cum am făcut şi în trecut. Atunci iniţiativa mea nu a fost luată în seamă, poate din cauza faptului că se vehiculau sume mari pentru achiziţia monumentului. Sper însă că Primăria vrea să-şi asume acest demers, care ar face cinste Aradului. Ranchiuna purtată de fostul primar Gheorghe Falcă proprietarului Casei Hirschl sper că nu s-a transferat şi actualului primar şi că declaraţiile halucinante din trecut ale domnului Călin Bibarț, legate de faptul că așteaptă ca supraimpozitarea să-l oblige pe proprietar să dea pe gratis teatrul, să fie doar rătăciri de moment. Eu stau oricând la dispoziția executivului din Primăria Arad și voi oferi întotdeauna o mână de ajutor pe acest subiect, unul de suflet nu doar pentru mine ci, bănuiesc, pentru toți arădenii care iubesc cultura. Aşa cum am precizat şi în trecut, administraţie nu se face aşteptând cadouri şi gratuităţi de la alţii, ci prin eforturi de salvare a lucrurilor care dau plus-valoare acestui oraș. În 2017, proprietarul Teatrului Vechi propunea Primăriei ca preţ de cumpărare a imobilului, suma de 460.000 de euro, un început bun pentru o negociere. În plus, această sumă nu o plătim unui proprietar, ci pentru onoarea orașului”.