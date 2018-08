Civilizația la Plaja Ghioroc, doar pe hârtie: “Să faceți voi curat, că noi nu avem timp de curățat buzile!”

Ghioroc. Autoritățile județene se lăudau cu intenția de a transforma Plaja Ghioroc într-o stațiune, investind deja sume importante în reamenajarea zonei. Consiliul Județean și Primăria Ghioroc au alocat, în ultimii doi ani, aproximativ 2.000.000 de lei, iar din acești bani s-a construit, între altele, un camping și toalete publice pentru vizitatori. Din păcate, turiștii nu s-au bucurat de condiții civilizate prea mult. După ce aleșii locali și județeni au ținut discursuri pe scenă la deschiderea sezonului estival pe plajă și au promis că vor continua investițiile, pentru ca locul să devină o atracție națională, turiștii sunt luați prin surprindere să afle că nici măcar la toalete nu mai au acces.

N-au timp de curățenie

Mai mulți arădeni care au vizitat plaja în ultimele zile ne-au semnalat că noile toalete de la Plaja Ghioroc sunt încuiate, fiind nevoiți să meargă să-și facă nevoile pe câmp sau… în lac. Adică la fel ca în epoca în care nu fuseseră cheltuite milioane de lei din fonduri publice. Am mers să verificăm acest lucru marți și sesizările s-au adeverit.

Cel care ni s-a prezentat a fi administratorul locului, pe care l-am găsit călcând haine într-una dintre căsuțele din camping, ne-a spus că toaletele nu mai sunt ținute deschise pentru public pentru că ”se face prea multă mizerie”. ”Oamenii nu întrețin curățenia și nu are cine să spele toaletele după ei. Am decis să le închidem!”. L-am întrebat cine a decis asta, iar administratorul și-a asumat responsabilitatea. Când i-am amintit că amenajările din zonă au fost făcute cu bani publici, tocmai pentru ca turiștii să aibă condiții decente, administratorul a avut o reacție nervoasă: ”Păi atunci să faceți voi curat, că noi nu avem timp de curățat buzile!”.

Cele câteva localuri cu toalete de la marginea plajei nu oferă acces decât clienților și oricum nu ar face față unui număr mare de turiști.

Turiștii sunt scandalizați

Plaja este foarte aglomerată în această perioadă. Asta se vede în parcarea cu sute de locuri, care este mai mereu plină. Se pot vedea multe mașini cu numere de Germania, Italia sau Spania, semn că românii care lucrează în străinătate și vin acasă în vacanță fac o oprire și la Ghioroc, pentru că s-a dus vestea investițiilor realizate aici. Vin în continuare și turiști din alte județe, mai ales din Timiș și Hunedoara. Sunt însă scandalizați să afle că nu au nici toalete, dar reclamă și mizeria din parcare, de pe plajă și din apă.

”Nu mi-a venit să cred că toaletele sunt încuiate! Am întrebat pe cineva de la camping și ne-au spus că nu sunt funcționale. Cred că degeaba au făcut toate aceste investiții dacă nu beneficiază oamenii de ele și le țin sub cheie. Suntem foarte dezamăgiți, am venit din Italia cu familia pentru că aflasem că aici s-au schimbat lucrurile, dar nu e deloc așa”, a spus un arădean stabilit lângă Roma.

”Ne facem nevoile prin buruienile din câmp, că nu avem ce face… Vă dați seama că mulți se urinează în apă sau chiar mai grav, am văzut și excremente plutind, nici nu îți mai vine să intri în lac. Apa este oricum murdară, plutesc algele. Pe nisip sunt gunoaie, chiștoace, iar în parcare e plin de sticle sparte, te poți tăia la picior”, a spus un alt vizitator.

”Ne-au sabotat!”

Primarul comunei Ghioroc, Corneliu Popi-Morodan, ne-a oferit o explicație neașteptată pentru faptul că toaletele au fost încuiate. El spune că a existat un act de sabotaj! ”Cineva a băgat suluri de hârtie igienică în WC-uri și le-a înfundat. Probabil o să punem camere de supraveghere, că altfel nu știm ce să facem, pentru că turiștii fac multă mizerie”, a spus edilul. Explicația este însă în contradicție cu cea a angajatului care a susținut că a încuiat toaletele pentru că nu are cine să le curețe. Mai mult, e greu de crezut că toate cele 12 WC-uri au fost sabotate.

De altfel, edilul recunoaște că nu are angajați ”pentru că… posturile din primării sunt blocate de Guvern”. ”La Plaja Ghioroc avem doar acel angajat, care taxează mașinile în parcare și se mai ocupă de camping. Întreținerea zonei de agrement se face cu angajații Gospodăriei Comunale, pe care îi trimitem acolo când e nevoie”, a încheiat edilul.

Banii, pentru curățenie

Accesul la plajă este liber, însă cei care parchează trebuie să plătească o taxă de 10 lei pe zi, bani pe care administrația locală spune că îi folosește pentru a întreține zona de agrement. Anul trecut, taxa de parcare era de 5 lei, dar Primăria Ghioroc a decis să o majoreze tocmai pentru a putea menține curățenia, în condițiile în care există și vizitatori certați cu bunul-simț. Iar numărul turiștilor a crescut constant, deci și mizeria lăsată în urmă este mai multă. Primăria Ghioroc estimează că în acest sezon, care se va încheia în 15 septembrie, vor fi cu circa 25 la sută mai mulți turiști decât anul trecut, adică peste 100.000.