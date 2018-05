„CJA a accesat fiecare bănuț disponibil din fondurile europene”

Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, a participat vineri, 11 mai, la ședința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR Vest), desfășurată la Consiliul Județean Caraș-Severin. În cadrul acestei ședințe, membrilor CDR Vest le-au fost prezentate stadiul implementării Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 și oportunitățile de finanțare încă disponibile.

,,Consiliul Județean Arad a accesat fiecare bănuț disponibil din fondurile europene pentru dezvoltarea județului. Suntem printre primii în România la acest capitol și vom continua să aplicăm proiecte fiindcă fondurile europene nu ni le poate lua nici Guvernul, nici altcineva. Investim în spitale, drumuri județene, cultură, în creșterea calității vieții arădenilor din județ”, a declarat Iustin Cionca.

De asemenea, membrii CDR Vest au fost informați cu privire la inițiativele Autorițății de Management a Programului Operațional Regional (AM POR) de diminuare a riscului de dezangajare la sfârșitul anului 2018. O primă inițiativă se referă la domeniul mobilității urbane durabile prin realizarea unui proiect de înnoire a parcului de material rulant și achiziția de autobuze cu rol în transportul școlar. Cea de-a două inițiativă a AM POR se referă la lansarea unor apeluri de proiecte pentru proiectele nefinalizate in cadrul operațiunilor 5.1. ,,Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural” și 6.1 ,,Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale”.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii.