CJA atacă Codul Fiscal în instanță

Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, este decis să inițieze o procedură în instanță pentru a demonstra că modificările aduse Codului Fiscal prin care administrațiile cu excedent bugetar nu mai primesc bani la rectificări, nu sunt legale. Decizia a fost comunicată la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul unei dezbateri publice pe tema rectificării bugetare, rectificare prin care CJA nu a primit sumele de bani de care ar fi avut nevoie. La dezbatere au participat, pe lângă președintele CJA și vicepreședinții Claudia Boghicevici și Sergiu Bîlcea, directorii de instituții deconcentrate din subordinea Consiliului Județean și deputatul PNL, Glad Varga.

„Nu putem accepta ce se întâmplă. La început de an, când am cerut lămuriri cu privire la modificările aduse Codului Fiscal și am informat că avem o problemă cu asigurarea fondurilor necesare până la sfârșitul anului pentru toate serviciile, ni s-a spus că toate consiliile și primăriile vor primi bani la rectificare pentru ca în final bugetul lor să nu fie mai mic decât în anul precedent. Iată că a trecut și mult-așteptata rectificare bugetară și noi am rămas fără tot fără bani. Din cât ni s-a alocat, aproximativ 8 lei pentru fiecare arădean, trebuie să facem și drumuri, și investiții și să demarăm noi proiecte. Este imposibil”, a punctat Cionca.

Acesta a cerut idei și soluții de la cei prezenți în sală, însă singura variantă rămasă în dezbatere a fost cea a contestării în instanță. Practic, din acest an administrațiile locale și județene care au excedent bugetar nu mai primesc sume suplimentare la rectificările bugetare naționale. În cazul Aradului, atât bugetul municipiului cât și cel al județului au fost „pe plus” la final de 2017, astfel că rectificarea nu a adus bani în plus.

„Este o măsură incorectă, care ne pedepsește pentru că avem proiecte. Excedentul nostru bugetar este reprezentat de banii pe care trebuie să îi punem pentru proiectele în derulare și de care nu ne putem atinge până la finalizarea lucrărilor. Vom merge în Justiție să ne facem dreptate”, a mai spus Cionca.