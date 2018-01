„CJA trebuie să sprijine proiectele Săvârşinului”

„Administraţia locală din Săvârşin a transmis către Consiliul Judeţean Arad lista proiectelor pentru care avem nevoie de cofinanţare. Vorbim despre un număr de 11 proiecte, care fac referire la modernizarea unor drumuri, străzi, a unităţilor şcolare şi a unor cămine culturale. Concret, am solicitat ca din bugetul judeţului pentru acest an să ne fie alocată suma de aproximativ cinci milioane de lei. Este o sumă care ne-ar ajuta să modernizăm Drumul Comunal 72 Pîrneşti-Săvârşin, să modernizăm străzi în localităţile Săvârşin şi Toc, să construim o grădiniţă şi o magazie de lemne, să mansardăm, modernizăm şi dotăm Liceul Tehnologic din Săvârşin, să modernizăm căminele culturale din Troaş, Căprioara, Hălăliş, Valea Mare şi Toc, să reabilităm Centrul Cultural Multifuncţional şi să modernizăm sediul Consiliului Local Săvârşin. Sunt proiecte necesare comunităţii noastre”, spune Ioan Vodicean, primarul comunei Săvârşin.