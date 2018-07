Clasare în dosarul omorului lui Traian Trifa, după 8 ani

Au acuzat-o de complicitate la omorul comis asupra lui Traian Trifa, iar acum au clasat dosarul „deoarece nu există probe că aceasta a săvârșit infracțiunea”. Este vorba despre L.P.A., fosta soție a lui Ovidiu Răchită, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru că l-ar fi omorât pe fiul judecătorului Trifa. Dosarul lui L.P.A. a fost disjuns din cel al lui Florin Moldovan și Ovidiu Răchită, închiși acum pentru un omor pe care, spun ei, nu l-au comis.

Dincolo de gratii, Ovidiu Răchită spune, în ceea ce o privește pe fosta sa soție, că: „Nu a chemat-o nimeni la declarații, iar în decembrie 2017 au dat clasare. Ea s-a dus cu actele de muncă din Italia, cu viză, a avut martori că a fost acolo la muncă în acea perioadă și așa i-au dat clasare, iar noi am rămas aici. Și pe Adi Șuteu l-au băgat complice, el a făcut dovada că era arestat la acea vreme și a ieșit din dosar”. Aproape 8 ani de zile au trecut până când femeia să primească un răspuns din partea procurorilor în legătură cu infracțiunea de care a fost acuzată, deși – potrivit lui Ovidiu Răchită – fosta sa soție a adus acte de la locul de muncă din Italia, dovedind că în perioada în care Traian Trifa a murit ea era angajată în afara țării, existând și martori care să-i susțină varianta.

Anchetatorii au „marșat” pe ideea că fosta soție a lui Răchită ar fi fost „mobilul crimei”. L.P.A. a negat cu ocazia audierilor că l-ar fi cunoscut pe Răchită la momentul crimei. De altfel, Ovidiu Răchită a precizat că a cunoscut-o pe cea care avea să-i devină soție la o lună și jumătate după moartea lui Traian Trifa. „Eu pe L.P.A. am cunoscut-o după data de 20 iunie pentru că până atunci a lucrat în Italia, cu contract de muncă”, a precizat Ovidiu Răchită pentru aradon.ro. Clasarea dosarului în ceea ce o privește pe L.P.A. a venit de la procurorul șef al Biroului de Criminalistică de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de urmărire penală și criminalistică, în 31 august 2017, când a fost emisă ordonanța pentru clasarea cauzei.

„Este de reținut însă că niciuna dintre probele care s-au putut administra nu dovedește participația penală a suspectei L.P.A. la uciderea victimei Traian Trifa. În consecință se va dispune clasarea cauzei privind pe L.P.A. sub aspectul comiterii infracțiunii prev. de art. 48 rap. la art. 188 din noul Cod Penal, deoarece nu există probe că suspecta a săvârșit infracțiunea”, se arată în ordonanță. Văzând acestea, procurorul a dispus „clasarea cauzei privind pe L.P.A. sub aspectul comiterii infracțiunii prev. de art. 48 rap. la art. 188 din noul Cod Penal, deoarece nu există probe că aceasta a săvârșit infracțiunea”. Clasarea cauzei după aproape 8 ani vine și cu plata a 16.000 de lei, deoarece în ordonanță au fost stabilite „cheltuieli judiciare în sumă de 16.000 de lei care, conform dispozițiilor art. 275 alin. 3 și 5 din Codul de Procedură Penală, rămân în sarcina statului”.

Așteaptă un semn de la CEDO

La cinci ani după ce a fost condamnat definitiv pentru că l-ar fi omorât pe Traian Trifa, Răchită spune că nu renunță, că încă speră să se facă dreptate, depunând toate eforturile posibile din spatele gratiilor ca dosarul lui și a lui Florin Moldovan (n.red. condamnat la 18 ani de închisoare în acest dosar) să fie judecat la CEDO, acum așteptând soluția curții. „Eu sper să se dea o soluție de rejudecare/revizuire a dosarului. Stă pe probe măsluite, cred că a fost făcut ca să-i închidă și judecătorului Trifa gura. Am avut profilul perfect. Noi am săvârșit infracțiuni, dar conjunctura a fost să avem noi <<ghinionul>>. S-au folosit de cei cu care suntem în dușmănie și au țesut o poveste care a ținut. Domnul Trifa nu a putut să spună nimic și s-a închis cazul”, a povestit Ovidiu Răchită pentru aradon.ro.

„În fața unui pluton de execuție”

În anul 2009, Răchită împreună cu Moldovan au fost arestați pentru ultraj. În timp ce se aflau în arest, anchetatorii au început să-i întrebe pe cei doi despre cazul Trifa. „În 2009 am fost arestați pentru ultraj și apoi ne-au aruncat în cârcă această mizerie de dosar. Nu a fost ADN, doar declarațiile martorilor care susțin că eu le-aș fi povestit că l-am fi omorât. La 5 ani de la decesul lui Trifa am fost întrebat ce am făcut în acea noapte, de Sfântul Constantin și Elena. Cu certitudine nu l-am cunoscut. Am cerut procurorului să-mi arate o poză cu Traian Trifa. Atunci am văzut cum arată, până atunci nu l-am văzut. Domnul Trifa a cerut strămutarea procesului pentru ca instanța din Arad să nu fie influențată. A solicitat strămutarea la Sibiu, având Curte de Apel la Alba Iulia. Domnul Trifa a fost judecător acolo, el fiind din județul Alba. I-am scris domnului Trifa scrisori în care i-am explicat că nu am avut nicio altercație cu Traian, că nu-l cunoșteam. Este de înțeles durerea lui, dar nu acesta este adevărul. E foarte greu să dezminți o poveste susținută de anchetatori, căreia instanța i-a dat curs. O asemenea aberație de dosar nu putea sta în picioare. Noi nu am fost judecați, noi am fost puși în fața unui pluton de execuție. Trebuia să fie țesută o poveste, și au țesut-o. L.P.A. a fost pomenită de către martorii de bază ai rechizitoriului, ca <<mobil>>, motiv al așa zisei crime care ni s-a imputat mie și lui Moldovan, iar printr-un artificiu juridic <<meschin>>, s-a disjuns de cauza noastră și după o tergiversare care a durat ani de zile s-a dat soluția de clasare, soluție care nu mai poate influența cu nimic situația noastră, noi fiind deja condamnați definitiv”, a declarat Ovidiu Răchită pentru aradon.ro.

Refuză contopirea pedepselor

Răchită a precizat că ar putea cere contopirea pedepselor, el și Moldovan fiind condamnați și pentru infracțiunea de ultraj și pentru omorul asupra lui Traian Trifa, iar în scurt timp ar putea avea posibilitatea să apară în fața comisiei din penitenciar și să ceară eliberarea. „Contopirea pedepselor nu o acceptăm, că asta înseamnă că ne acceptăm soarta, asta înseamnă că plătești <<consumația>> altuia. E foarte frustrant să stai închis pentru o faptă pe care nu ai comis-o. Nu poți să accepți”, a încheiat Răchită.