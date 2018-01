Cod roşu de 460 de ori

Zi de zi, noapte de noapte, echipajele medicale ale ambulanței roiesc prin județul nostru pentru a ajunge la pacienții care au nevoie de îngrijiri medicale. Pentru cei interesați, am răsfoit statisticile Serviciului Județean de Ambulanță Arad pentru ultimul trimestru din 2017 (lunile octombrie, noiembrie și decembrie). Am aflat astfel că ambulanța a înregistrat peste 13.422 de solicitări, față de cele peste 15.800 înregistrate în aceeași perioadă din anul 2016. Am realizat o medie și am aflat că, lunar, au fost înregistrate peste 4.400 de intervenții, iar zilnic aproximativ 150 de solicitări. Menționăm faptul că vorbim despre o medie, frecvența cu care s-au desfășurat intervențiile în realitate este cu totul alta.

Din cele 13.422 de solicitări înregistrate, 460 au fost de cod roșu (viața pacientului în pericol), 9.175 au fost de cod galben (grave, viața pacientului nu este în pericol), 537 cazuri ușoare și alte 3.250 de solicitări pentru transportul pacienților.

Accidentul vascular cerebral, în top

Vom insista de această dată pe urgențele grave, cele de cod roșu, în care viața pacienților a fost pusă în pericol. O medie ne arată că, zilnic, cinci pacienți au fost în stare gravă în ultimul trimestru a lui 2017. De departe, accidentul vascular cerebral rămâne principala cauză a urgențelor de cod roșu, cu 206 pacienți care au ajuns la spital pentru această afecțiune. Următoarea cauză este stopul cardio-respirator, fiind înregistrate 155 de cazuri din care, atenție, doar opt pacienți au fost resuscitați, pentru ceilalți 147 fiind declarat decesul. A treia cauză generatoare de urgențe de cod roșu este infarctul miocardic, cu 51 de pacienți care au ajuns pe mâna medicilor pentru a fi salvați.

În urma accidentelor

Diferența (de aproximativ 48 de cazuri de cod roșu) provine de la pacienții care au ajuns aici în urma accidentelor grave ce s-au consumat în perioada menționată pe toată raza județului nostru.