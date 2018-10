Cojocaru pleacă de la Sebiş!

Surpriză! După trei ani și jumătate, Călin Cojocaru a părăsit pe Național Sebiș. Antrenorul timișorean s-a întors „acasă”, semnând cu ACS Poli, una dintre candidatele la retrogradare în Liga a II-a, aflată în acest moment pe penultimul loc cu doar 5 puncte după 14 etape.

L-a propus pe Merşca

La despărţirea de „bancari”, Călin Cojocaru a avut doar cuvinte frumoase: „Le mulțumesc din suflet sebișenilor pentru încrederea și susținerea acordată în cei trei ani și jumătate de când am devenit antrenorul și apoi și conducătorul clubului Național. Respectul și aprecierea mea merg în special către Gheorghe Feieș și Radu Demetrescu, care înțeleg foarte bine fenomenul fotbalistic și importanța pe care o are sportul în cadrul unei comunități. Am primit o șansă importantă din partea unui club important din orașul meu, dar pe de altă parte îmi pare rău că mă despart de colectivul frumos și unit de la Sebiș. Din punctul meu de vedere, Cosmin Merșca merită o șansă ca antrenor principal. E un băiat foarte dedicat și loial clubului, care a acumulat multă știință de la antrenorii cu care a lucrat în ultimii ani. Plec cu marele regret că nu am dus Naționalul în Liga 2-a, un oraș ca Sebișul, cu o așa bază sportivă, ar merita acest lucru”.

Confirmare

Recomandarea lui Cojocaru a fost ascultată de Radu Demetrescu, viceprimarul cu atribuții de primar al Sebișului după ce Gheorghe Feieș a fost declarat incompatibil de ANI. „Înțelegem decizia lui Călin Cojocaru și nu putem decât să-i mulțumim pentru ce a făcut la club în cei trei ani și jumătate. Nu putea refuza o ofertă la Liga 2-a, lângă familie, este o nouă provocare pentru el și nu putem decât să îi urăm succes. Noi vom continua cu Cosmin Merșca în aceste cinci etape din tur, după care vom decide cu ce antrenor vom merge mai departe” – a spus edilul interimar al Sebişului.

Program accesibil

Aflată pe locul 3 în Seria IV a Ligii a III-a, la cinci puncte de liderul Șoimii Lipova, gruparea sebişeană va mai înfrunta, până la finalul turului, pe FC Avrig și Ocna Mureș acasă, respectiv Școlar Reșița, CSC Ghiroda și Cetate Deva în deplasare.