Coldwell Banker: Cerere in crestere pentru proiectele rezidentiale de case.

Gradul de incredere al investitorilor in piata rezidentiala este in prezent la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani avand la baza un context macroeconomic in general bun dar si o solvabilitate crescuta a cererii alimentata de mai multe sectoare in care salariul mediu net lunar este de peste 1.000 de euro.

Ultimii trei ani s-au remarcat printr-o crestere semnificativa a numarului de proiecte middle market, destinate persoanelor cu venituri medii si peste medii si caracterizate printr-un amplasament mai bun, suprafete mai mari si finisaje de o calitate mai ridicata.

Contextul actual al pietei imobiliare impune o diversificare a ofertei, astfel incat sa fie tintite mai multe categorii de potentiali cumparatori. De asemenea o strategie de business realizata mult mai temeinic reprezinta solutia prin care investitorii se pot diferentia si pot asigura succesul proiectelor dezvoltate.

Coldwell Banker Romania, cea mai mare companie activa pe segmentul rezidential din Romania, a realizat recent un studiu privind diponibilitatea proiectelor vazute drept alternativa de viitor pentru cei ce isi doresc mai mult spatiu si confort. Au fost selectate cele mai importante piete rezidentiale regionale din Romania, analizand indeaproape vecinatatea municipiilor Bucuresti, Timisoara, Arad, Cluj-Napoca, Brasov, Sibiu sau Iasi.

Ultimele doua recensaminte au aratat o schimbare certa in ceea ce priveste dinamica populatiei, cu o scadere a populatiei in zonele populate, concomitent cu o crestere spectaculoasa in zonele limitrofe marilor municipii. Astfel, in perioada 2002 – 2011 se pot observa cresteri procentuale foarte mari ale populatiei din zone precum Floresti – CJ (peste 205%), Dumbravita – TM (peste 179%), Giroc – TM (peste 95%), Corbeanca – IF (peste 90%) sau Bragadiru – IF (peste 87%).

Aceasta tendinta s-a produs ca urmare a dorintei cumparatorilor de a achizitiona o proprietate cu o suprafata locuibila mai mare si eventual o casa cu teren aferent, noile suburbii fiind astfel cea mai buna optiune.

Ce fel de case prefera romanii? Modul de dobandire al unei case a fost primul criteriu analizat in studiul realizat de Coldwell Banker Romania. O mare parte a romanilor prefera constructia unei case pe un lot de teren achizitionat in acest sens. In anul 2017, numarul autorizatiilor de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale a crescut cu 7,6% fata de anul 2016, crestere reprezentand aproape 3,000 de noi imobile din care doua treimi in mediul rural, potrivit datelor INS.

Cei care prefera un imobil finalizat au de ales intre achizitia unei case intr-un proiect rezidential sau o casa de sine statatoare. In acest caz, criteriile de selectie sunt multiple, variate si nu intotdeauna cei care aleg o varianta sau alta au posiblitatea de a alege efectiv ceea ce isi doresc cu adevarat.

In ceea ce priveste proiectele rezidentiale de case, s-a putut observa o diferenta foarte ridicata intre nivelul ofertei (numarul de proiect) si optiunile oferite de regiunea Bucuresti – Ilfov fata de regiunile din jurul oraselor mari. Daca la nivel de Capitala putem vorbi de existenta a peste 50 de proiecte dedicate exclusiv caselor, in restul oraselor mari, cu peste 150.000 de locuitori, numarul acestora este de cel mult 5 sau usor mai mare.

Majoritatea proiectelor de case din Ilfov sunt concentrate pe segmentul middle-market, oferind preturi competitive la nivelul apartamentelor de 3 sau 4 camere din Capitala, suprafetele de teren fiind insa limitate la 200 – 250 de metri patrati.

Regiunea Bucuresti-Ilfov este insa singura regiune care oferta proiecte rezidentiale de lux constand in case pasive si inteligente precum Amber Gardens sau proiecte de case unice de mare renume international precum casele HUF Haus din Dumbrava Vlasiei.

Desi municipiul Cluj Napoca dispune de a doua cea mai mare piata rezidentiala din tara, segmentul de case in proiecte rezidentiale este aproape lipsit de oferta. Mai mult, comuna Floresti, care a inregistrat cea mai mare crestere a populatiei la nivel national, s-a dezvoltat aproape exclusiv pe segmentul de proiecte rezidentiale compuse din apartamente.

Un rezultat surprinzator ne ofera municipiul Arad, care dispune de o oferta foarte interesanta in care se remarca proiectul Westfield premiat recent la sectiunea “Cel mai bun concept nou” in cadrul Galei Profesionistilor in Imobiliare si care a obtinut un punctaj mare in studiul realizat de Coldwell Banker, devansand multe proiecte din regiuni mai consacrate. Atmosfera intregului cartier ce dispune de strazi pavate, drumuri de acces largi, Clubhouse (piscina interioara si exterioara, sala fitness, gradinita, cinema, restaurant, etc) dar si peisagistica “American Style” fac din acest cartier unul de referinta la nivel national.

La capitolul vanzarilor se remarca proiectul Cosmopolis, dezvoltat in comuna Stefanestii de Jos din Ilfov si consiliat de catre Coldwell Banker Romania. Dezvoltatorii proiectului ofera pe langa gama larga de apartamente si optiunea de a achizitiona o casa in interiorul complexului. Casele insiruite sunt oferite in 3 tipuri de suprafete, dispun de 2 locuri de parcare in fata si spatiu verde cu acces la piscina. Vanzarile acestor tipuri de locuinte sunt incheiate pentru case cu livrare in 2019, semn ca cererea este foarte puternica pe acest segment.

Catalin Mihaila

Managing Director Coldwell Banker Research & Valuation Advisors