Colegiul de Arte, pe podiumurile „Naționalelor”

În fiecare an, Olimpiadele Naționale devin prilej de competiție, descoperire, evoluție și emoție a confruntării spiritelor alese ale elevilor care s-au pregătit temeinic să devină cei mai buni.

Anul acesta, elevii Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” Arad s-au întors de la etapele naționale ale Olimpiadelor Școlare cu brațele pline de premii. La Craiova, unde s-a desfășurat Olimpiada Națională de Interpretare Vocală, instrumentală şi studii teoretice, au participat 316 elevi din toată țara. Arădenii de la „Arte” s-au întors cu un premiu I la canto tradițional – Roxana Suciu, pregătită de prof. Mărioara Miclea, un premiu II la percuție – Sara Gheorghe, pregătită de prof. Mario și Lucica Florescu, un premiu III la canto clasic – Răzvan Jurcuța, pregătit de prof. Florea Dulcica și cu o mențiune la canto clasic – Daiana Sofia, pregătită de către aceeași profesoară.

La Bistrița, unde 475 elevi au participat la Olimpiada Naţională de Arte Vizuale, Arhitectură şi Istoria Artei, colegiul arădean a avut două clasări pe podium. Alexandra Moț a reușit să obțină premiul II la istoria artei, fiind pregătită de prof. Ioana Ţugulea, iar Adrian Truța a obținut premiul III la arhitectură și 100 de puncte la desen, pregătit fiind de către prof. Dan Boar și prof. Cristian Moțiu. De remarcat că în Top 10 s-au regăsit încă 8 elevi ai Colegiului arădean: Dumitrean Bianca (5), Leonte Andrada (7), Iuhos Adela (9), Borbely Szilvia (10) din clasa a XI-a, iar din clasa a XII-a următorii elevi: Morar Alexandra (6), Laszlo Melinda (7), Şuldac Patricia (7), Faur Antonia (7).

Nici de la Olimpiada Națională de Muzică Instrumentală, desfășurată la Baia Mare, elevii de la „Arte” nu s-au întors cu mâna goală. Denis Szabo s-a întors cu premiul II la tubă, sub coordonarea prof. Ciprian Ilonca, Alexandru Lingurar a revenit la Arad cu premiul III la clarinet, sub îndrumarea prof. Teodor Tebuie, iar Alexandru Leon Cerisha s-a întors cu premiul III la vioară, obținut sub îndrumarea prof. Șimonca Artemiu.

„Felicitări elevilor, profesorilor îndrumători și, nu în ultimul rând, părinților, pentru munca depusă”, transmite conducerea Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi”.