Colegiul Economic, la UVVG?

Aşa cum vă informam luni, consilierii locali municipali au votat, în şedinţa ordinară de marţi, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a măsurilor în vederea asigurării unui spațiu situat în municipiul Arad, în vederea relocării procesului de învățământ al Colegiului Economic Arad.

Înainte de momentul votului, însă, social-democrata Anca Stoenescu, care deţine şi funcţia de inspector şcolar general al ISJ Arad, a ţinut să exprime „câteva observaţii”: „Colegiul economic are 27 de clase, undeva la 800 de elevi. Spaţiul de pe Eminescu, am înţeles că în prezent are 15 săli de clasă micuţe, cu holuri înguste. Li s-a promis că o să mai primească 4 săli de clasă în fostul studio al Televiziunii Arad, de la ultimul etaj. Având în vedere că orele se vor desfăşura şi dimineaţa şi după-masa, vă întreb de ce nu v-aţi gândit să utilizăm unităţile de învăţământ pe care le avem pe gratis, doar cu plata utilităţilor? Aici se va plăti chirie de 4.000 de euro pe lună plus utilităţi, timp de cel puţin un an… dar eu zic că reabilitarea nu se va termina într-un an. Acum… ştim că Universitatea «Vasile Goldiş» este la limită şi spaţiile sunt deja puse pe OLX… Dar haideţi să redenumim acest proiect! Salvăm Universitatea «Vasile Goldiş»? Pe banii noştri?” – a întrebat Anca Stoenescu în plenul CLM?

„Eu ştiu că este o procedură de licitaţie” – a răspuns, nedumerit, preşedintele de şedinţă Ionel Bulbuc. „La caietul de sarcini pe care l-aţi făcut, numai Universitatea «Vasile Goldiş» poate participa, să ne înţelegem!” – a replicat Anca Stoenescu.

Falcă: „Mai multă smerenie!”

Desigur, pe subiect a intervenit şi primarul Gheorghe Falcă: „Eu sunt surprins că cineva care este în sistemul de învăţământ este interesat astăzi de acest subiect. Noi chiar am avut întâlnire pe domeniul acesta. Sunt surprins astăzi că nu se cunoaşte procedura noastră de achiziţie. Şi sunt surprins de atacul faţă de Universitatea «Vasile Goldiş». Este regretabil că oameni care nu reuşesc, prin poziţiile pe care le au, să respecte sistemul de învăţământ – care astăzi are lipsă de 4 milioane de lei pentru a-şi plăti cheltuielile – să discute de o chirie de 4.000 de euro. Este regretabil cum unii se uită la alţii şi nu-şi văd bârna din ochi. Dacă aţi şti cum vorbesc oamenii din sistem despre unii, v-aţi îngrozi. Să ştiţi că aceste funcţii sunt trecătoare pentru că ele sunt politice, la unii. Şi o să vedeţi reacţia sistemului după. De aceea, mai multă smerenie şi mai mult respect!” – a spus Gheorghe Falcă în încheierea discursului său.

Proiect aprobat

În ciuda contrelor exprimate pe subiect, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației și a măsurilor în vederea asigurării unui spațiu situat în municipiul Arad, în vederea relocării procesului de învățământ al Colegiului Economic Arad a fost aprobat cu 18 voturi „pentru” şi 3 abţineri (Antoanela Naaji, Marin Lupaş şi Gheorghe Furău).