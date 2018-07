„Combinații” de risc la Vladimirescu

În ultima perioadă, la Vladimirescu a fost o succesiune de dezbateri, decizii ale Consiliului Local, mese rotunde cu factorii responsabili, campanie de strângere de semnături și altele, toate având un numitor comun: respingerea unor autorizații pentru funcționarea unor firme care operează cu substanțe periculoase, în perimetrul fostului combinat chimic. De ce această coaliţie împotriva unei singure firme? Am stat de vorbă cu primarul Ioan Crișan și cu viceprimarul Mihai Mag, pentru a ne face o idee cu privire la acest subiect „fierbinte”.

Riscurile din combinat

Ioan Crișan a început prin a ne spune că totul a debutat prin 1970, cu prima potențială amenințare la siguranța cetățenilor comunei, care a constat în îngrășămintele chimice. La acestea s-au adăugat, în timp, carburanții și gazul metan. „După revoluție, s-au adăugat alți factori de risc. De pildă, în fostul combinat se operează decontaminarea a 20 de substanțe periculoase. Nici administrația, respectiv, Primăria, nici cetățenii comunei nu au dat niciodată dovadă de obtuzitate, punându-se împotriva dezvoltării. Autorizațiile s-au dat de comun acord, având asigurări din partea tuturor instituțiilor responsabile din domeniu că siguranța oamenilor nu este pusă în pericol. Au fost urmate cu rigurozitate toate procedurile legale. Iată, însă, că legile europene, pe care suntem obligați să le respectăm, s-au înăsprit prin Ordinul 3170/2017 în asemenea măsură încât ceea ce până acum era considerat un risc minor a devenit unul major. În aceste condiții, considerăm că trebuie să ne aliniem ordinului respectiv, să vedem ce trebuie făcut ca toți operatorii care există la ora actuală să respecte noile cerințe pe plan european și abia după aceea să analizăm dacă mai este sau nu mai este posibilă extinderea”, spune primarul.

Bătălia pentru autorizații

Viceprimarul Mihai Mag explică de unde a pornit actuala dispută: „În combinat funcționează o societate autorizată pentru curățarea-decontaminarea pietrei sparte utilizate la lucrările de cale ferată. Autorizația este valabilă pentru o cantitate limitată de piatră. Între timp, societatea a venit cu o nouă cerere, în care au fost trecute mai multe coduri CAEN, pe scurt, au solicitat autorizație integrată, pentru a opera mai multe tipuri de deșeuri. Din start, Primăria a dat dovadă de prudență, dar pentru a nu se spune că a decis unilateral, prin intermediul Consiliului Local, a publicat, atât în ziarul local, cât și la sediu, toate codurile CAEN, pentru ca populația să se poată pronunța în cunoștință de cauză. Rezultatul a fost că s-au adunat, pe tabele, peste 3.000 de semnături împotriva eliberării autorizației integrate, plus peste 1.500 de semnături online”.

Cu petiția, la Agenția de Mediu

Ioan Crișan, primarul din Vladimirescu, detaliază ce a urmat: „Am considerat că voința populației trebuie cunoscută și respectată, așa că am depus semnăturile la Agenția de Mediu. Totodată, am decis să verificăm activitatea societății respective și nu mică ne-a fost mirarea când am descoperit că aceasta, la toate punctele de lucru din 3 zone ale țării, avea pe rol contestații și procese. Am supus încă o dată votului Consiliului Local cererea de autorizare, iar consilierii, după cum era de așteptat, au ținut cont de voința cetățenilor dar au votat și în concordanță cu nota de constatare de la Garda de Mediu și ISU, în urma unui control. După cum deja știți, am organizat, la Primărie, o dezbatere cu toți factorii de decizie implicați și cu reprezentantul firmei. Agenția de Mediu a considerat că, în plus, este necesar să organizeze, la Casa de Cultură, o altă dezbatere publică. La aceasta, însă, nu au participat, așa cum era preconizat, nici Garda de Mediu, nici ANIF, nici ISU, nici DSP. Au participat doar Agenția de Mediu și reprezentanții firmei. Nu știu motivul neparticipării celorlalte instituții, dar este evident că ori nu au fost invitate ori nu au dorit să participe.”

Dezbatere „pe șest”

„Lucrurile, însă, nu s-au oprit aici. A apărut o nouă societate, care a solicitat autorizație integrată de mediu, iar Agenția de Mediu a organizat – pe șest, că altfel nu pot să-i zic, din moment ce noi nu am fost invitați la dezbatere – dar nu la Casa de Cultură, ci în combinat! Repet, noi nu am fost prezenți, așa că nu știm cine a mai participat”, a continuat primarul Ioan Crișan.

Sunt radicali: la judecată!

Ce va urma ne spun, din punctul de vedere al societăţii, la unison, cei doi edili: „Considerăm că eventuala eliberare a autorizației de către Agenția de Mediu încalcă deciziile Consiliului Local, care este în drept să decidă cu privire la teritoriul comunei. Mai ales că decizia acestuia rezonează cu voința cetățenilor comunei. Refuzăm să eliberăm autorizația, iar cine ne acuză pentru aceasta are tot dreptul să ne acționeze în contencios, iar instanța să decidă. Reciproc, dacă, în ciuda opțiunii populației, se eliberează autorizația, ne rezervăm dreptul să acționăm în contencios”.