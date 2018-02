Comemorarea lui Iuliu Maniu, la Bădăcin

„Pe 05 februarie se împlinesc 65 de ani , respectiv 55 de ani de la moartea lui Iuliu Maniu la Sighet şi exact în aceeaşi zi şi lună , dar după 10 ani, a prietenului şi tovarășului său , Mihalache, la Râmnicul Sărat . După manifestarea de la Sighet, de sâmbătă, unde i-am comemorat pe Maniu şi Mihalache, duminică ne-am deplasat la Bădăcin, judeţul Sălaj, unde în fiecare an, prin grija şi strădania lui Ion Andrei Gherasim (fost şef de cabinet al Coposu-NN) şi a parohului bisericii greco-catolice din Bădăcin,

are loc comemorarea lui Maniu. Au fost peste 150 de persoane din lumea satului , județului Sălaj , senatori şi deputați PNŢCD din perioada guvernării 1996 – 2000 , membri țărăniști din toată ţara , inclusiv Arad şi Timiș , care au adus un omagiu la bustul marelui erou-martir al neamului românesc , pe care toţi îl venerăm şi dorim să contribuim la continuarea idealurilor , principiilor şi valorilor de unitate națională , democrație , libertate , demnitate , pentru care ei s-au sacrificat. Pe parcursul zilei am avut în program participarea la liturghie şi parastas, vizitarea muzeului memorial Iuliu Maniu, depuneri de coroane la bustul lui Iuliu Maniu din Dealul Tărinii , conferinţă despre Marea Unire dar şi lansarea cărţii lui Marin Pop, „Corneliu Coposu si exilul românesc sub lupa Securității ” etc. Mă bucur că manifestarea a fost tratată aşa cum se cuvine, prin prezenţa Televiziunii Române, dar şi prin depunerea unei coroane din partea ministerului Apărării Naţionale”, spune Tudor Caracioni.