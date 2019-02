Comoara din carte: Ce a făcut o voluntară la un târg de vechituri după ce a găsit 4.000 de dolari ascunşi printre pagini

Cathy McAllister, voluntar la un târg de carte organizat de Asociaţia de Voluntari din Phoenix, spune că se pregătea să arunce la gunoi o copie uzată a cărţii „The Decline and Fall of the Roman Empire”, atunci când a obersevat ceva neobişnuit. „Am răsfoit rapid cartea şi am văzut imediat că cineva tăiase paginile pentru a face o gaură în mijlocul ei”, declară McAllister pentru postul de ştiri.

Femeia a găsit o „mână de bani” în carte. „Iniţial, am crezut că erau bani de la jocul Monopoly”, spune aceasta. „Am inspectat mai bine şi am realizat că sunt bani cât se poate de reali”, continuă McAllister.

Aceasta spune că datele de contact ale fostului proprietar erau scrise în interiorul cărţii, aşă că a putut să returneze banii familiei. McAllister spune că fiica proprietarului a fost şocată. „L-a întrebat dacă a mai făcut aşa ceva şi cu alte cărţi”, spune McAllister. „Sunt sigură că după ce s-au întors acasă au verificat fiecare carte din locuinţă”, adaugă aceasta.

McAllister spune că la târgul de carte, care este organizat anual şi strânge fonduri pentru numeroase organizaţii caritabile locale, au mai fost găsite sume de bani. „Se mai întâmplă din când în când. Fie un dolar, sau o bancnotă de 20 de dolari, dar suma aceasta a fost cu totul deosebită”, spune femeia.

Sursa: Mediafax