Compania de Apă intră în scandalul PNL-PSD

Reprezentanţii Companiei de Apă Arad au făcut o serie de precizări în urma declaraţiilor făcute de liderii PSD, Florin Tripa şi Marius Sulincean, lansând şi o serie de acuze cu iz politic, care, din punctul nostru de vedere, nu îşi avea locul.

Dar să vedem ce spun cei de la companie: „Conducerea Companiei de Apă a luat act cu stupoare de mesajul sau gândurile pe care le emite actualul deputat Tripa. Faptul că un oarecare ajunge pentru o perioadă parlamentar, nu îl face nici mai frumos, nici mai deștept, nici nu câștigă experiență și abilitățile necesare pentru a se pronunța despre competența altor persoane”, se arată în comunicarea celor de la companie.

Revenind la subiect, aceştia au ţinut să precizeze: „Compania de Apă Arad exploatează sistemele existente, publice, de apă canal, pe baza unor contracte de delegare a gestiunii și nu face investiții de extindere de capacități pe domeniul public; Sistemul Gurahonț-Almaș-Dieci are ca sursă de apă frontul de captare Gurahonț, unde există o capacitate limitată de captare în situația de secetă (10-20 de zile pe an) dar suficientă în restul anului, având în vedere că, în acest microzonal, există 4 rezervoare de 500 mc; Compania de Apă a luat măsura de a distribui apa în perioada de secetă după un program, astfel încât apa să ajungă la toată lumea în anumite intervale orare; Dacă se dorește o extindere de capacitate de captare trebuie ca administrația locală sau administrațiile locale să demareze un studiu hidrogeologic care va determina o nouă sursă de apă, va rezulta necesarul de tratare și după o proiectare adecvată, necesarul de fonduri pentru realizarea investitiei; Cu proiectarea astfel realizată, UAT-ul sau UAT-urile vor obține finanțarea (internă sau externă), se va realiza investiția și numai după aceea va putea fi luată în exploatare de către Compania de Apă Arad pe baza contractului de delegare a gestiunii; Compania de Apă are în vedere includerea în proiectul POIM a unor investiții de extindere de capacități în această zonă, chiar dacă nu au fost cuprinse până acum, cu rezerva că acestea vor fi acceptate de București; Compania de Apă Arad cere scuze populației din zona microsistemului Gurahonț – Almaș – Brazii – Dieci pentru presiunea redusă a apei sau furnizarea pe intervale orare și totodată face un apel de a se raționaliza la maximum consumul de apă în perioada secetoasă, astfel încât toată lumea sa beneficieze de apă”.

Pe scurt, cei de la Compania de Apă spun că doar exploatează reţeaua de apă. Dacă se doresc investiţii, le vor face primăriile, mai spun cei de la CAA. Doar după finalizarea investiţiilor, compania va exploata reţeaua şi va încasa banii.