Comunicat Via Carmina privind incendiul din cartier

Am dori să clarificăm, faptul că Via Carmina nu a avut nici o implicare în partea de autorizare și construcție a acestei case. Fiecare client care cumpără teren de la dezvoltator și construiește casa în regie proprie, respectă autorizația de construire si avizele aferente emise de institutii, construind în funcție de nevoile personale.

Din fericire nu au fost victime în urma incendiului, însă pagubele materiale sunt însemnate. În urma acestui incendiu, care a cauzat o situație cu totul neplăcută pentru familia implicată, Via Carmina a intreprins o verificare proprie a hidrantilor aflati in imediata apropiere a casei.

Dorim sa aducem la cunostiinta faptul ca in imediata apropiere a incendiului existau mai mulți hidranți funcționali, doi dintre aceștia fiind situați la o distanță de doar 50 m de casa mistuită de flăcări. Având în vedere situația critică provocată de incendiu și lupta contra timp a autorităților, sustinuta de situatia meteo nefavorabila, din pacate, echipa de interventie s-a îndreptat doar către hidrantul situat vis-à-vis de casa în flăcări, acesta fiind nefunctional.

Dorim sa aducem la cunostiinta faptul ca executia retelei de hidranti antiincendiu a Cartierului Via Carmina, a fost realizata in baza unor proiecte avizate de institutiile publice. Mai mult decat atat, anul trecut, in luna iulie , a fost reverificata functionalitatea tuturor hidrantilor de incendiu din cartier de către reprezentanți ai ISU ARAD.

Pentru a clarifica situația referitoare la funcționalitatea hidranților transmitem pozele care se regăsesc în galeria acestui articol.

Suntem solidari cu familia greu incercata, astfel ca le vom oferi, temporar, o casă unde vor putea să locuiască și suportul financiar în refacerea invelitoarei din tigla precum și accesorile necesare acestuia.

Mulțumim Bisericii Harvest Arad, doamnei Oana Pruneanu si Comunitatii Via Carmina care s-au mobilizat exemplar fiind alaturi de familie.

Profităm de această ocazie să vă rugăm pe toți cei care doresc să ofere un suport financiar familiei, să doneze în următorul cont de Ron:

RO91RZBR0000060012838451, IGA ADRIAN

Deschis la Raiffeisen Bank