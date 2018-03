Lucrări de Giovanni Martini, Jules Massenet, Enrico Toselli, Edward Elgar, Aram Haceaturian, Dmitri Șostakovici, Leonard Bernstein, John Williams, Nino Rota, Francis Lai, Pierre Revaux, Freddie Mercury, Beatles și alții vor răsuna joi, 8 martie, în Sala Cercului Militar. Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat, aflată sub bagheta lui Cristian Neagu și avându-l ca centru al atenției pe violonistul Florin Gherghel, îi așteaptă pe arădeni la un concert dedicat femeii.

Teme de dragoste din muzica de film ori din cea a teatrelor de pe Broadway, din spectacole de operă și balet, sau din repertoriul pop-rock al ultimelor decenii, revin în programul filarmonicii joi seara, de la ora 19. Versiunea orchestrală a celor mai frumoase melodii închinate iubirii, vor putea fi ascultate în programul dirijorului Cristian Neagu, o colecție din care nu lipsesc miniaturile clasice, Plaisir d’amour de Giovanni Martini sau Salut d’amour de Edward Elgar, dar și atipice mărturisiri sonore, încriptate în partituri de Jules Massenet sau Aram Haceaturian.

Iar partituri de film, semnate Francis Lai, Nino Rota sau James Horner, cele care amplifică spectacolul cinematografic în memorabilele Love Story, The Godfather, Romeo and Juliet, Avatar sau Titanic, se vor regăsi alături de succese pop ale ultimelor decenii: My Way, Yesterday, I Will Always Love You și multe altele.