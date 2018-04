Concerte şi cine-concerte de senzație la TIFF 2018!

Cluj. Vine TIFF 2018 şi nu oricum, ci cu concerte şi cineconcerte de excepţie. Potrivit anunţului făcut de organizatori, „concerte în premieră, proiecții-eveniment acompaniate de improvizații muzicale live, cine-concerte în biserici și prezența unor invitați de renume internațional marchează cea de-a 17-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Biletele pentru cele mai importante concerte și cine-concerte programate au fost puse deja în vânzare”.

Iar veştile despre TIFF 2018, ce va avea loc între 25 mai şi 6 iunie, curg de la o zi la alta. S-a făcut deja publică, de pildă, lista evenimentelor la care îți poți achiziționa deja bilet. Este vorba de Cine-concert „Safety Last!”, acompaniat live de Samuel Liégeon, ce va avea loc duminică, 27 mai, ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților, de cine-concertul „Fantoma de la Operă”, acompaniat live de Samuel Liégeon, ce va avea loc luni, 28 mai, ora 21:30, la Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime”, de concertul „The Colorist Orchestra & Emiliana Torrini”, de marţi, 29 mai, ora 19:00, de la Casa de Cultură a Studenților, de cine-concertul special „Ochiul magic”, de vineri, 1 iunie, ora 17:00, tot de la Casa de Cultură a Studenților.

În plus, Piaţa Unirii va fi cucerită, pe 3 iunie, cu începere de la ora 21.45, de superbul film „Marele albastru”, o proiecție specială în prezența protagonistului Jean-Marc Barr.

Proiecția va încheia, în fapt, cea de-a 17-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania și va fi dublată în program de prezentarea documentarului Omul-delfin (Dolphin Man, 2017) care spune povestea legendarului scufundător Jacques Mayol, cel care l-a inspirat pe Besson.

Detalii

Dar cine sunt cei care vor cânta la TIFF 2018? Potrivit organitaorilor TIFF, „după aproape un secol de la lansare, Safety Last! (1923) este în continuare considerat de critici unul dintre cele mai frumoase filme mute, iar publicul TIFF îl va putea urmări la această ediție pe muzica live interpretată de pianistul și organistul Samuel Liégeon (Franța)”.

Mai apoi, tot organizatorii TIFF spun că „unul dintre cele mai cunoscute horror-uri din istoria filmelor mute, Fantoma de la Operă (The Phantom of the Opera, 1924), clasicul alb-negru regizat de Rupert Julian, va fi prezentat publicului TIFF pe muzica hipnotizantă a multi-premiatului muzician Samuel Liégeon.

Urmează apoi „sound-ul hipnotizant al formației belgiene The Colorist Orchestra, rezultatul combinației incredibile de instrumente clasice, folosite în moduri neconvenționale, și obiecte muzicale neobișnuite. Când acestui sound i se adaugă vocea artistei de origine islandeză Emiliana Torrini, rezultatul nu poate fi altfel decât spectaculos. Colaborarea lor s-a concretizat într-un album pe care The Guardian l-a descris ca fiind o <colecție vibrantă și colorată de fuziuni ale clasicului și contemporanului>.

Iar, ca de final la cineconcerte, „pornind de la opera cinematografică a celui mai cunoscut pionier al cinemaului, <Ochiul Magic> recreează universul poetic al regizorului Georges Méliès în armonie cu compozițiile muzicale spectaculoase compuse de către Jean-Francois Alcoléa și interpretate live de către Alcoléa & Cie. Cei mai mici dintre spectatori au șansa să descopere începuturile cinematografiei și ale animației în timp ce sunt cuceriți de imaginile impresionante, jocurile de lumină și design-ul scenic inovator”. Aşa haideţi la cineconcertele TIFF 2018.