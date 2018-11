Concurs: „Arad – capitală politică a Marii Uniri”

Concursul a fost organizat pe două secțiuni: o secțiune teoretică și o alta practică, fiecare dintre acestea având un număr de șase elevi participanți, din clasa a VIII-a. Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” a fost reprezentată de către elevele Gömöri Raluca, Nicola Jesyca și Orz Ștefania la proba teoretică și elevele Berzovan Ana, Mercuția Miriam și Moț Maia la proba practică. Pregătirea participanților a fost făcută de către doamnele profesoare Hum Melinda și Mayer Laura. Pentru Școala Gimnazială „Caius Iacob” au concurat elevele Bătăneanț Daria, Mazere Antonia și Mihai Maria, la proba teoretică, respectiv Borsa Damaris, Croitoru Andreea și Moldovan Emanuela la proba practică, pregătite de doamnele profesoare Bășoiu Loredana și Stavarache Nicoleta.

La proba teoretică, concurenții s-au străduit să răspundă cât mai corect și mai complex la cele zece întrebări legate de fomarea statului național unitar, pentru a obține punctajul maxim. Partea practică a pus, în schimb, accent pe latura artistică a participanților și a constat în realizarea și prezentarea unui colaj cu tema Marea Unire.

Juriul a fost format din doamnele profesoare Chirteș Roxana, Mayer Laura și Neagoe Mihaela. Proba teoretică a fost câștigată de echipajul Școlii Gimaziale „Caius Iacob” (100 puncte), în timp ce la proba practică punctajul maxim a fost obținut de către elevele Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu”. Cumulând punctajele celor două probe, ambele echipaje au obținut Premiul I.

Caracterul interdisciplinar al competiției a fost demonstrat și de momentul artistic asigurat de elevii clasei a II- a Step by Step, pregătiți de doamnele învățătoare Mușat Simona și Petrila Rodica și de Grupul Vocal „Românașii”, format din elevi ai clasei a III-a Step by Step, pregătiți de doamnele învățătoare Băbuș Luminița și Săsărman Mariana. Invitații speciali au adus un plus de valoare evenimentului: Ricardo Caria (chitară), Silviu Bonțea (saxofon) și Sergiu Bătrân (saxofon). Cele două grupuri vocale au încântat publicul cu cântece patriotice și, la îndemnul „Românașilor”, toți cei prezenți au intonat prima strofă din imnul României.