Concurs pentru elevii de generală

În școlile din Vladimirescu, Ineu, Sântana, Pecica și Sebiș, elevii de clasele a V-a, a VI-a și a VII-a vor fi îndemnați să ia parte la concursul „De la meșteșug la artizanat eco”, organizat de Centrul Cultural Județean Arad. Lansat pe 10 aprilie, concursul constă în crearea de obiecte „frumoase și unice, care pot avea o utilitate”, din materiale reciclabile (pet-uri, borcane, pahare de plastic, dopuri etc.) sau materiale natural (flori, frunze, nuiele etc.).

„Prin acest concurs, Centrul Cultural Județean își dorește să pună în valoare şi să sprijine creativitatea elevilor, oferindu-le prilejul de a confecţiona ornamente şi obiecte de artizanat din materiale reutilizate pe care, de obicei, le aruncăm sau despre care, de cele mai multe ori, spunem că nu pot avea valoare. Suntem convinşi că vom găsi foarte mulţi copii talentaţi în şcolile din judeţ prin acest proiect, pe care dorim să îl repetăm”, spune Ionel Bulbuc, managerul Centrului Cultural Județean.

Lucrările vor fi jurizate de o echipă a CCJ Arad care se va deplasa la fiecare școală înscrisă în concurs, după expirarea termenului limită de finalizare a lucrărilor – 10 mai. Din fiecare școală vor fi aleși doi câștigători, aceștia urmând a fi premiați în cadrul evenimentului „Jocurile copilăriei” organizat la Căsoaia, în data de 1 Iunie, cu prilejul Zilei Copilului.