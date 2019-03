Condamnare după incendiul de la casa directorul AJOFM

Directorul Agenției Județene de Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Arad, Marinel Henteş, a câştigat procesul intentat la Judecătoria Arad chiriaşului care, în urmă cu aproape un an, i-a incendiat trei rulote drept răzbunare, pentru că nu s-ar fi înţeles financiar cu proprietarul. Sentinţa a fost dată zilele trecute, chiriaşul fiind condamnat la închisoare cu executare, însă a scăpat de plata despăgubirilor către Henteş, care a ales să renunţe la pretenţii.

A recunoscut

Condamnarea a avut loc după ce autorul şi-a recunoscut fapta, astfel că şi sentinţa a fost una mai blândă. “Condamnă pe inculpatul Căciulă Nicolae Mircea la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni închisoare, pentru săvârşirea, în noaptea de 12/13.05.2018, a infracţiunii de distrugere în formă agravată şi în stare de recidivă postexecutorie”, se arată în sentinţă, care este cu drept de apel în 10 zile de la comunicare.

Autorului atacului i-au fost interzise mai multe drepturi pe o perioadă de trei ani şi va trebui să plătească 800 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Fără despăgubiri

Pe timpul procesului, directorul AJOFM Arad a formulat pretenţii civile, dorind să recupereze paguba de 4.000 de euro pe care ar fi suferit-o. Totuşi, pe parcursul procesului s-a răzgândit.

“Mi-am dat seama că omul nu are nicio perspectivă financiară pentru a-mi putea achita aceste daune. M-am consultat cu familia şi am decis să renunţăm la pretenţii”, ne-a declarat Marinel Henteş.

Răzbunarea

În luna mai 2018, un incendiu violent a ars trei rulote de locuit, deținute de către directorul AJOFM Arad şi parcate lângă casa acestuia. Focul a fost pus de către un chiriaș, care a fost cercetat penal pentru distrugere. Directorul declarase, la vremea respectivă, că scandalul a pornit de la bani, pentru că bărbatul a cerut restituirea unei garanții. ”În curtea mea am trei case, iar una am închiriat-o unui bărbat angajat la firma unui amic. Firma îi plătea chiria, însă bărbatul mi-a spus că vrea să plece și mi-a cerut banii plătiți pentru garanție. Eu nu am putut să-i dau acei bani, pentru că nu el a plătit garanția, ci firma, deci îi voi restitui firmei. Bărbatul s-a enervat, iar dimineață a dat foc la rulote”, afirmase Henteș. El a explicat că a cumpărat rulotele pentru a caza muncitori pe care îi angaja firma fiului său.