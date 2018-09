Condamnare pentru arădeanul care a ameninţat poliţiştii

Procesul în care Florin Crişan, un arădean acuzat că a ameninţat cu moartea un poliţist de la Rutieră, este aproape de final. Judecătoria Arad, prima instanţă care a judecat acest dosar, a emis şi sentinţa celui care a vrut să se ia la bătaie cu poliţiştii: un an şi nouă luni de închisoare cu suspendare. Iar pedeapsa cea mai mare nu a primit-o pentru ultraj, adică pentru ameninţările aduse poliţistului şi familiei lui, ci pentru faptul că a refuzat să îi fie recoltate probe biologice. Pus faţă în faţă cu acuzele aduse împotriva lui, Florin Crişan şi-a recunoscut faptele şi a semnat un acord de recunoaştere a vinovăţiei. Dar să vedem ce spun judecătorii în soluţia pe scurt: „admite acordul de recunoaştere a vinovăţiei, încheiat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad cu inculpatul Crişan Florin pentru săvârşirea infracţiunilor de refuz de prelevare mostre biologice şi ultraj. Condamnă inculpatul Crişan Florin la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de refuz recoltare probe biologice. Condamnă inculpatul Crişan Florin la pedeapsa de 9 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj. Contopeşte pedepsele stabilite în sarcina inculpatului în pedeapsa cea mai grea, aceea de 1 an şi 6 luni închisoare, la care se va adăuga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, adică un spor de 3 luni, inculpatului fiindu-i stabilită pedeapsa rezultantă de 1 an şi 9 luni închisoare. Dispune suspendarea executării pedepsei rezultante de 1 an şi 9 luni închisoare sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 4 ani”. În plus, Crişan nu va mai avea dreptul să conducă vehicule timp de cinci ani de zile.

Şi întâmplarea

Incidentul care a dus la acest dosar a avut loc în luna mai, pe o stradă din Arad. Conform unor martori, suspectul ar fi condus propria mașină în stare de ebrietate, când a fost oprit pentru control. Individul ar fi încercat să fugă de polițiști, dar a fost blocat în trafic. Agenții susțin că șoferul ar fi încercat astfel să câștige timp pentru a schimba locul cu iubita lui, însă nu a mai avut vreme pentru că polițiștii l-au oprit imediat. Florin Crişan a refuzat să sufle în aparatul alcooltest și a devenit recalcitrant, astfel că agenții l-au încătușat și au vrut să îl transporte la spital. Pe drum, în mașina poliției, polițiștii au fost amenințați cu moartea, dovezile video fiind depuse la dosar împreună cu plângerea penală pentru ultraj. Suspectul i-a amenințat explicit pe agenți că îi va ucide cu câte 15 lovituri de cuțit, atât pe ei, cât și pe familiile acestora.

Definitiva, luna aceasta

După cum am precizat mai sus, Florin Crişan şi-a recunoscut faptele şi a semnat un acord în acest sens. Numai că inculpatul nu a fost mulţumit de sentinţa Judecătoriei Arad, pe care a atacat-o cu apel la Curtea de Apel Timişoara. Primul şi, posibil, singurul termen a fost stabilit pentru data de 24 septembrie.